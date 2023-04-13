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Dünya Dışı
TRT Haber 13.04.2023 09:04

Jüpiter'in sırlarını çözecek 8 yıllık yolculuk başlıyor

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), kuruluşun şimdiye kadarki en iddialı görevlerinden biri olarak, Jüpiter gezegenine bir uydu fırlatmaya hazırlanıyor.

Jüpiter'in sırlarını çözecek 8 yıllık yolculuk başlıyor

Uydu, dev gezegenin büyük uydularına ulaşmak için sekiz yıllık bir yolculuk için bugün Dünya'dan ayrılacak.

Buzlu dünyalar olarak da adlandırılan Callisto, Europa ve Ganymede'in derinliklerinde sıvı su okyanusları tuttuklarına dair kanıtlar var.

Esa misyonu, Ay'ların yaşamı sürdürmek için gerekli koşullara sahip olup olmayacağını belirlemeyi amaçlıyor.

Jüpiter’in en büyük uydularından Io ilk kez yakından görüntülendi
Jüpiter’in en büyük uydularından Io ilk kez yakından görüntülendi

Proje, Jupiter Icy Moons Explorer veya kısaca Juice olarak biliniyor.

Juice yaşamı algılamaya çalışmıyor. Yani uzaylı balıkların resimlerini geri göndermeyecek.

Ancak uyduların gizli okyanuslarındaki koşulların en azından basit mikrobiyal organizmaları destekleme şansı olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

ESA'nın bilim direktörü Prof Carole Mundell, bunun çılgınca bir fikir olmadığını söylüyor.

BBC News'e verdiği demeçte, "Dünyadaki her aşırı ortamda, yüksek asitlik, yüksek radyoaktivite, düşük sıcaklık, yüksek sıcaklık, bir şekilde mikrobiyal yaşam buluyoruz" dedi.

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