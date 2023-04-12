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Dünya Dışı
TRT Haber 12.04.2023 11:17

NASA Mars görevi için simülasyon ortamı hazırlıyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA 2030'da Mars'a insanlı yolculuğa hazırlanıyor. Görev için öncelikle Mars'taki yaşamın 3 boyutlu simülasyonu tasarlandı. 4 kişilik mürettebat hazırlanan simülasyon ortamında, 1 yıl boyunca Mars görevini deneyimleyecek.

NASA Mars görevi için simülasyon ortamı hazırlıyor
[Getty Images]

2025 yılında Ay'a üs kurmak için çalışmaları hızlandıran Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, bir yandan da Mars görevine hazırlanıyor.

2030'da başlayacak Mars yolculuğu için kolları sıvadı.

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Görev öncesinde Mars'taki yaşamı deneyimlemek için bir simülasyon geliştirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan simülasyon platformunda astronotların Mars görevi sırasında nasıl bir yaşam süreceği 1 yıl boyunca izlenecek.

Mürettebat Sağlık ve Performans Araştırma Analogu isimli simülasyon, üç boyutlu yazıcılar ile tasarlandı.

Yatak odaları, çalışma alanları ve robot istasyonu bulunan simülasyonda, Kızıl Gezegen'in yüzeyi de birebir taklit edildi.

4 kişilik mürettebatın bitki yetiştirebilmesi için de bir alan oluşturuldu.

1 yıllık simülasyon süresince mürettebatın akıl sağlığı ve sosyal dinamikleri de izlenecek.

Mürettebatın isimlerinin yaz aylarında açıklanması bekleniyor. 

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