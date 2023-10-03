Parçalı Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya Dışı
AA 03.10.2023 16:25

James Webb Teleskobu Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim keşfetti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Orion Bulutsusu'nun içerisinde 42 çift gezegenimsi cisim buldu.

James Webb Teleskobu Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim keşfetti
[NASA, ESA, CSA / Science leads and image processing: M. McCaughrean, S. Pearson, CC BY-SA 3.0 IGO]

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) internet sitesinde yayımladığı fotoğraflar, Orion Bulutsusu'nun yeni görüntülerini gözler önüne seriyor.

ESA ile Avrupa Uzay Araştırmaları ve Teknoloji Merkezinin (ESTEC) yürüttüğü ortak çalışma sonucu, JWST'nin keşfettiği gezegenimsi cisimlerin, bir yıldızın sistemine bağlı olmadan ve çiftler halinde serbest şekilde uzay boşluğunda süzüldüğü gözlemlendi.

Söz konusu 42 gezegenimsi çifte, Jüpiter büyüklüğünde olduğu için "Jüpiter Kütleli İkili Obje (JuMBO)" ismi verildi.

JuMBO'ların kütleleri, 13 Jüpiter ile 0,7 Jüpiter arasında değişiklik gösterirken, çiftlerin sadece yüzde 40'ının kütlelerinin birbirlerine benzer olduğu belirtiliyor.

Araştırmada, JuMBO'ların uzayda çift halinde bulunmalarının beklenmedik olduğu aktarılırken, yıldızlar ve gezegenler üzerine üretilmiş mevcut bütün teorilere "ters oldukları" vurgulandı.

Uzmanlar, bu cisimlerin bulutsunun içerisinde bir yıldızın oluşamayacağı madde yoğunluğuna sahip bölgelerde oluştuklarını tahmin ediyor.

Diğer bir tahmin de JuMBO'ların, yıldızlar etrafında oluştuktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı yıldızlararası uzay boşluğuna itilmesi olarak belirtildi.

Uzay boşluğuna aynı anda itilen çift cisimlerin nasıl bir arada kalabildiği bilinmiyor.

Araştırma, "aeXiv" arşivinde yayımlandı.

ETİKETLER
NASA Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Çinli bilim insanı: Hindistan, Ay'ın güneyinin yakınına bile inemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:18
AB kritik teknolojileri muhafaza etmek istiyor
17:17
Slovakya’da seçim kazanan Fico’nun hükümet kurmak için 14 günü var
17:14
Kosovalı polisin ölümüyle sonuçlanan olayları üstlenen Radoicic gözaltına alındı
17:13
Afyonkarahisar'da kaçak avlananlara 2 kişiye 73 bin 150 lira ceza
17:04
Wlachovsky: Ukrayna, (NATO ya da AB'ye katılmadan) önce savaşı kazanmalı
17:01
Hindistan'da, "Çin'den fon aldığı" iddia edilen haber sitesinin ofislerine baskın yapıldı
The Times Gazetesi, en iyi 10 tatil yeri arasında ikinci sırada Fethiye'yi gösterdi
The Times Gazetesi, en iyi 10 tatil yeri arasında ikinci sırada Fethiye'yi gösterdi
FOTO FOKUS
Ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında böyle çöktü
Ağır hasarlı bina kontrollü yıkım sırasında böyle çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ