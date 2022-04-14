Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan gök bilimciler, "C/2014 UN271" (Bernardinelli-Bernstein) isimli kuyruklu yıldızın katı merkezinin şimdiye kadar kayda geçenlerin en büyüğü olduğunu teyit etti.

Yaklaşık 140 kilometre genişliğindeki kuyruklu yıldız, bilinen kuyruklu yıldızlardan 50 kat daha büyük.

[Kuyruklu yıldızın toz ve gaz bulutundan izole halleriyle birlikte fotoğrafları. | NASA, ESA, Man-To Hui]

"Buz dağının görünen kısmı"

Gök bilimci David Jewitt, "C/2014 UN271" için, "Bu kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi'nin daha uzak kısımlarında görülemeyecek kadar sönük olan binlerce kuyruklu yıldız için kelimenin tam anlamıyla buzdağının görünen kısmı." dedi.

Jewitt, kuyruklu yıldızın, bu kadar uzun mesafeye rağmen bu kadar parlak görünmesi nedeniyle büyük olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Şimdiyse bunu teyit ediyoruz." ifadesini kullandı.