Güneş'e olan 2,8 milyar millik mesafesiyle Neptün'ün, Güneş Sistemi'ndeki en soğuk gezegenlerden biri (ortalama -207 santigrat derece) olması sürpriz değil.

Ancak yeni yapılan bir araştırma, "buz devi"nin ilk başta düşünüldüğünden daha soğuk olabileceğini ortaya koydu.

Neptün'ün yaklaşık 20 yıl boyunca kaydedilen termal kızılötesi görüntülerini analiz eden NASA araştırmacıları, gezegenin stratosferinde 2003-2018 yılları arasında neredeyse 8 santigrat derecelik sıcaklık düşüşü gözlemledi.

İlgili çalışmanın baş yazarı, Leicester Üniversitesi'nden Dr. Michael Roman, "Sıcaklıkların azalmasını değil, artmasını beklerdik." diye konuştu.

Güney kutbu ısındı

Neptün'ün güney kutbunda ise 2018-2020 yılları arasında stratosfer yaklaşık 11 santigrat derece ısındı.

Araştırmacılar, söz konusu sıcaklık değişikliklerine neyin neden olduğundan henüz emin değiller.

Mevsim geçişleri Dünya'ya göre çok yavaş

Neptün'de de Dünya'daki gibi farklı mevsimler yaşanıyor. Ancak Dünya, Güneş'in etrafındaki dönüşünü 365 günde tamamlarken Neptün'de bu süre 165 yıl alıyor. Bu da mevsim değişikliklerinin çok daha yavaş gerçekleşmesine yol açıyor.