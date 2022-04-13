Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 07:21Son Güncelleme: Kaynak: Sciencealert, AA
Perseverance 404 gün sonra paraşütünü görüntüledi
[NASA/JPL-Caltech/ASU]
NASA'nın Mars'taki keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'e iniş yaptığı paraşütünü görüntüledi.
Perseverance'ın kamerası MastCam-Z, 18 Şubat 2021'de Mars'a iniş yapan araca ait paraşütün görüntüsünü kaydetti.
6 Nisan'da çekilen görüntü, NASA'nın web sitesinde "Haftanın Fotoğrafları" kategorisinde sergilendi.
[Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech/ASU]
30 Temmuz 2020'de fırlatılmıştı
NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.
Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.
Etiketler: NASA Uzay Çalışmaları
Son Haberler
- 09:06
- 08:52
- 08:13
- 08:21
- 08:14
Sıradaki Haber
Neptün'de "beklenmedik" sıcaklık düşüşü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz