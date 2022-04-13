Perseverance'ın kamerası MastCam-Z, 18 Şubat 2021'de Mars'a iniş yapan araca ait paraşütün görüntüsünü kaydetti.

6 Nisan'da çekilen görüntü, NASA'nın web sitesinde "Haftanın Fotoğrafları" kategorisinde sergilendi.

[Fotoğraf: NASA/JPL-Caltech/ASU]

30 Temmuz 2020'de fırlatılmıştı

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.