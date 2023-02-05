Yeni bir çalışmada, dünyanın dört bir yanından 50 gök bilimciden oluşan bir ekip, Dünya'dan sadece 31 ışık yılı uzaklıkta, kırmızı bir cüce yıldız olan Wolf 1069'un yörüngesinde dönen "Wolf 1069 b" ötegezegenin varlığını doğruladı.

Wolf 1069 b'nin, yıldızının "yaşanabilir bölgesindeki" yörüngede olduğu açıklandı.

Bu durum, ötegezegenin yüzeyinde potansiyel olarak su bulunma ihtimalinin olduğunu gösteriyor.

Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Diana Kossakowski, gezegenin kütlesinin kabaca Dünya kadar olduğuna dikkat çekti.

Wolf 1069 b'nin keşfi, İspanya'daki CARMENES tarafından yapıldı.