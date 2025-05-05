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Dünya Dışı
DHA 05.05.2025 18:26

Binlerce galaksi tek karede görüntülendi

James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden bir görüntü yayımladı.

Binlerce galaksi tek karede görüntülendi
[Fotograf: DHA]

Yalnızca Ay'ın beşte biri genişliğindeki bir gökyüzü parçasına odaklanan teleskop, 12 milyar ışık yılı uzaklıktaki binlerce galaksiyi tek karede görüntüledi.

Görüntüde, ışık noktalarının büyük çoğunluğunu yıldızlar değil, farklı büyüklük ve biçimlerdeki galaksiler oluşturuyor.

Bu galaksiler, evrenin oluşumundan bu yana geçen 13,8 milyar yıllık zaman çizelgesinde geçmişe doğru bir pencere açıyor.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

JWST’nin elde ettiği veriler, evrenin yapısını inceleyen "COSMOS-Web" adlı uluslararası araştırma projesi kapsamında toplandı.

Bu proje, galaksi kümelerinin oluşumu ve evrendeki dağılımını anlamayı hedefliyor.

Chandra X-Işını Gözlemevi’nden alınan verilerle birleştirilen görüntüler, söz konusu kümenin bu karedeki en büyük galaksi grubu olduğunu gösteriyor.

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