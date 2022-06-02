Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralanacaklar. Sıralama Merkür ile başlayarak Satürn ile bitecek.

Kaçırılmaması gereken gök gösterisi, Güneş doğup manzarayı kapatmadan hemen önce Kuzey Yarım Küre'de doğuya ve güneye doğru bakıldığında gözlemlenebilecek.

Hizalama Haziran ayı boyunca görünür olsa da, 3 Haziran ve 4 Haziran sabahı Merkür ve Satürn arasındaki ayrım en küçük seviyede olacak.

Akılda tutulması gereken başka bir tarih 27 Haziran. Merkür, bu tarihte bir saat boyunca açıkça görülebilecek.

Bu olaylar ve gezegenlerin görünürlüğü, dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak tarihler açısından farklılık gösterebilir.

Bu kavuşum oldukça nadir bir olay

Gezegenleri bu şekilde bir arada görebilmek kavuşum olarak bilinir ve beş gezegeni içeren kavuşumlar oldukça nadirdir.

Gökbilimciler, belirli günlerde Uranüs ve Neptün'ü de görebileceğinizi söylüyor. Ancak bu noktaları tespit etmek için dürbün ve teleskopa ihtiyacınız olacak.