NASA'nın InSight uzay aracı son selfiesini paylaştı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın Mars'taki aracı InSight, görevi sona ermeden önceki son selfie paylaşımını yaptı.
NASA'nın 2018 yılında Kızıl Gezegen'e gönderdiği keşif aracı InSight, "emekliye ayrılmadan" önce, 1211'inci görev gününde yeni bir selfie çekti.
Fotoğrafta, uzay aracının Güneş panellerinin tozla kaplandığı görüldü.
InSight'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın Aralık 2018'de kaydettiği selfie de paylaşıldı.
Before losing more solar energy, I took some time to take in my surroundings and snapped my final selfie before I rest my arm and camera permanently in the stowed position.— NASA InSight (@NASAInSight) May 24, 2022
More on my final months ahead: https://t.co/eATDXbOlx2 pic.twitter.com/q7gso8NSjv
InSight projesi yetkilileri, aracın bu yazın sonunda operasyonlarına devam edecek gücü de kaybedeceğini, dolayısıyla yıl sonunda tamamen hareketsiz kalacağını tahmin ediyor.
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