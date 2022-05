NASA'nın 2018 yılında Kızıl Gezegen'e gönderdiği keşif aracı InSight, "emekliye ayrılmadan" önce, 1211'inci görev gününde yeni bir selfie çekti.

Fotoğrafta, uzay aracının Güneş panellerinin tozla kaplandığı görüldü.

InSight'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, aracın Aralık 2018'de kaydettiği selfie de paylaşıldı.

Before losing more solar energy, I took some time to take in my surroundings and snapped my final selfie before I rest my arm and camera permanently in the stowed position.



More on my final months ahead: https://t.co/eATDXbOlx2 pic.twitter.com/q7gso8NSjv