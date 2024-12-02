Sosyal medyada çocuklar: Yasaklar ve yeni düzenlemeler

Sosyal medya, çocuklar için hem fırsatlarla dolu bir dünya, hem de pek çok risk barındırıyor. Bu nedenle, hükümetler dünya genelinde çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak için harekete geçiyor.

Türkiye, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı planlıyor. Ancak bu konuda çalışma yapan ülkeler sadece Türkiye ile sınırlı değil. Peki, diğer ülkeler bu konuda ne gibi önlemler alıyor?

Dünyada bir ilk

Avustralya, sosyal medyada çocukları koruma konusunda dünyada bir ilk adım atarak 16 yaş altındaki kullanıcıların sosyal medya hesapları açmasını yasakladı. Bu yasa, Facebook, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi popüler platformları kapsıyor.

Platformlar, yaş doğrulama sistemleri geliştirmek ve gençlerin sosyal medya kullanımını engellemek zorunda. Yasanın ihlal edilmesi durumunda platformlar, 50 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Yasanın amacı, gençleri çevrimiçi zorbalık, zararlı içerik ve sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korumak. Ancak eleştirmenler, bu tür yasaların mahremiyet endişelerini artırabileceği ve savunmasız gençleri izole edebileceği konusunda uyarıyor. Buna karşın Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu yasanın gençlerin güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Fransa: Ebeveyn izni şartı

Fransa, çocukları sosyal medyada koruma adına Avrupa'nın dikkat çeken ülkelerinden biri. Burada, 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması için ebeveyn izni gerekiyor. Bu uygulama, çocukların çevrimiçi güvenliğini artırmayı hedeflerken, ebeveynlerin de çocuklarının dijital alışkanlıkları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlıyor.

Fransız hükümeti, bu düzenlemenin Avrupa genelinde yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Ebeveyn izni zorunluluğu, çocukları zararlı içeriklerden korumak ve sosyal medyanın olumsuz psikolojik etkilerini azaltmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çin: Sıkı süre sınırlamaları ve kimlik doğrulama zorunluluğu

Çin, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik en katı düzenlemeleri uygulayan ülkelerden biri. 8 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımı günde sadece 40 dakika ile sınırlandırılırken, 16-18 yaş arası gençler en fazla 2 saat sosyal medyada vakit geçirebliyor. Ayrıca, akşam 10’dan sonra sosyal medya tamamen yasaklanmış durumda.

Çin hükümeti, bu düzenlemeleri sosyal medyanın gençler üzerindeki bağımlılık yapıcı etkilerini azaltmak ve çocukların daha sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdi. Sosyal medya hesaplarının oluşturulabilmesi için kimlik doğrulama zorunluluğu da uygulanıyor.

İngiltere: Çevrimiçi güvenlik önlemleri

İngiltere, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ülkeler arasında yer alıyor. Ayrıca, platformların zararlı içerikleri tespit etmek ve kaldırmak için sıkı düzenlemeler yapması gerekiyor. İngiltere’nin yeni Çevrimiçi Güvenlik Yasası, çocukları çevrimiçi zorbalık ve olumsuz içeriklerden korumayı amaçlıyor.

Bu yasa, sosyal medya şirketlerinden genç kullanıcıları hedef alan zararlı algoritmaları düzenlemelerini ve şeffaf bir şekilde raporlama yapmalarını talep ediyor. İngiliz hükümeti, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için teknolojik çözümleri ön planda tutuyor.

ABD: Veri koruma yasaları

ABD'de, 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesapları açmasını sınırlayan ve onların kişisel verilerinin korunmasını hedefleyen Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA) yürürlükte. Bu yasa, platformların çocuk kullanıcıların verilerini toplamasını yasaklıyyor ve ebeveyn onayı zorunluluğunu getiriyor.

Ayrıca, ABD'deki bazı eyaletler çocukların sosyal medya bağımlılığıyla mücadele için ekran süresi sınırlamaları ve ebeveyn denetim araçlarını zorunlu hale getirmeyi tartışıyor. Sosyal medya platformları, çocukları çevrimiçi zararlardan koruma konusunda daha sıkı önlemler almak zorunda.

Belçika: Asgari yaş sınırı

Belçika, 2018 yılında yürürlüğe giren bir yasayla, çocukların sosyal medya platformlarında hesap oluşturabilmesi için en az 13 yaşında olmalarını şart koştu. Bu düzenleme, çocukların çevrimiçi ortamda korunmasını amaçlıyor ve ebeveyn izni olmadan hesap açılmasını engelliyor.

İtalya: Ebeveyn onayı zorunluluğu

İtalya'da, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesapları oluşturabilmesi için ebeveyn izni gerekiyor. Bu düzenleme, çocukların çevrimiçi dünyada karşılaşabileceklei risklere karşı korunmasını hedefliyor.

Bu düzenlemelerin ortak noktası, çocukları çevrimiçi tehditlerden korumak ve sosyal medya şirketlerini daha sorumlu hale getirmek. Her ülke, kendi sosyo-kültürel yapısına ve ihtiyaçlarına göre farklı yaklaşımlar benimsemektedir. Ancak ortak amaç, çocukları çevrimiçi risklerden korumak ve onlara daha güvenli bir dijital ortam sunmaktır.

Dünya genelinde hükümetler, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerini azaltmak için daha katı önlemler almaya devam ediyor. Bu düzenlemelerin etkili olabilmesi için hükümetlerin, teknoloji şirketlerinin ve ebeveynlerin iş birliği yapması şart.