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Çocuk
DHA 27.09.2023 22:55

Çocukların internetteki istismar görüntülerinin paylaşımı yüzde 1800 arttı

İnternet İzleme Vakfı (IWF) bugün yaptığı açıklamada, cinsel istismara uğrayan çocukların fotoğraf ve videolarının paylaşımının son on yılda yüzde 1800 arttığını duyurdu.

Çocukların internetteki istismar görüntülerinin paylaşımı yüzde 1800 arttı

İngiltere merkezli sivil toplum kuruluşu IWF, internet ortamında çocukların cinsel istismar ve işkence görüntülerinin alınıp satılma suretiyle paylaşılma oranlarının son on yılda yüzde 1800 arttığını açıkladı.

IWF yaptığı açıklamada, çevrimiçi çocuk cinsel istismarı materyallerinin yayılmasını önlemek adına şirketleri, siyasetçileri ve ebeveynleri gizlilik önlemleri almalarını sağlamaya davet etti. 

Uçtan uca şifreleme ile çocukları korumak mümkün

IWF, “Uçtan uca şifrelenmiş özellikler ile çocukları ve gizliliği korumak mümkün. Şirketleri, mesajlaşma hizmetlerinde halihazırda uçtan uca şifreleme kullanıyorlarsa veya kullanmak üzerelerse, güvenlik önlemleri de almalarını sağlamaya çağırıyoruz. Bu önlem ile birlikte çocukların istismar edildiği görüntüler paylaşılamayacak ve ticaretinin yapılmasına izin verilmeyecektir” açıklamasında bulundu. 

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