Yaz tatilinde bozulan beslenme düzenini toparlama zamanı

Tatilde çocuklar da daha geç uyuyor, uyanıyor, kahvaltı daha geç saatlere sarkıyor... Dondurma, fast food, paketli gıdaların kontrolünü ise birçok ebeveyn esnetebiliyor, yaz döneminde beslenme düzensizlikleri daha fazla oluyor. Gelişme çağındaki çocuklarda yetersiz beslenme nedeniyle demir, kalsiyum, D vitamini, iyot eksiklikleri daha sık görülebiliyor.

Okulların açılmasıyla bu düzensiz durum her ne kadar biraz normale dönecekse de, ailelerin alacağı önlemlerle bu süre daha da kısalabilir.

Peki, nelere dikkat etmek gerekiyor?

Düzenli ve sağlıklı beslenme rutini kısa sürede nasıl oluşturulur?

Beslenme alışkanlıkları çocukların başarısını nasıl etkiliyor?

Eğer günlük bir tane süt, yoğurt, yeterli peynir tüketmiyorsa, protein almıyorsa bu noktada demir eksikliği, kalsiyum, D vitamini, iyot eksiklikleri olabiliyor. Uzman Diyetisyen Hülya Yiğit

Kahvaltının önemi...

Uzman Diyetisyen Hülya Yiğit, çocuklar için özellikle kahvaltının önemine dikkat çekiyor, günün ilk öğünü için "olmazsa, olmaz" diyor.

"Okula gitmeden önce mutlaka kahvaltı yapmalarını öneriyoruz öğrencilerin. Çocuk iştahsız olarak uyanabiliyorlar bazen. İştahsızlık durumunda da en azından proteini için bir peynir, bir dilim ekmek alınabilir okula gitmeden önce. Ya da ev yapımı poğaçalar, sandviçler tercih edilebilir. Tabii ki velilerin de bu sağlıklı beslenme rutinlerini oluşturması gerekiyor."

Bir diğer konu, beslenme çantası...

Uzman Diyetisyen Hülya Yiğit, "Beslenme çantası götürmelerini mutlaka öneriyoruz" diyor ve ekliyor:

"Aslında okul kantinlerinde de daha sağlıklı besinler bulabiliyor çocuklar. Ama tabii ki dışarıdan temin etmelerini sınırlayamıyoruz. Bu noktada velilerin de aslında kontrollü olması gerekiyor. Beslenme çantası bu nedenle önemli. Çocuklar fast food yiyecekleri tercih etmek istiyor. Bu noktada ya evden beslenme çantası götürülecek ya da çocuğun en azından günde bir süt içmesi, bir bardak yoğurt yemesi gerektiğini bilmesi gerekiyor. O konuda yönlendirilmesi gerekiyor çocuğun."

[Grafik: TRT Haber]

Yetersiz beslenen çocuklarda vitamin eksikliği görülüyor

Hülya Yiğit, gelişme çağındaki çocukların yetersiz beslenmesinin birçok sorunu beraberinde getirdiğini anlatıyor:



"Eğer günlük bir tane süt, yoğurt, yeterli peynir tüketmiyorsa, protein almıyorsa bu noktada demir eksikliği, kalsiyum, D vitamini, iyot eksiklikleri olabiliyor.

Yiğit, fast food dışında hangi besinlerden uzak durulması gerektiğini şöyle sıralıyor:

"Genelde meyve sularını çok önermiyoruz. Şekersiz meyve suları yani sadece meyvenin kendisinden yapılan meyve suları var. Onları da tercih edebiliriz istersek kahvaltılar için ya da gün içindeki enerji ihtiyaçları için. Ara öğünlerde daha çok kek meyve suyu tercih edilir. Biz bunları çok tercih etmiyoruz. Çikolata, şekerleme çok tercih edilmesin. Onun yerine potasyumdan, magnezyumdan zengin olan kuru meyveler, cevizler daha çok bunlar tercih edilsin istiyoruz. Fruktozdan zengin besinler, paketli gıdalar obezitenin birinci nedeni olarak görülüyor ergenlik ve okul çağı çocuklarında."

Yeterli beslenen çocukların bilişsel aktivitelerinin daha yüksek olduğu görülüyor. Okul başarısı, hafızası daha güçlü oluyor.

Beslenme alışkanlıkları başarıyı etkiliyor

Sadece sağlık değil, çocukların bilişsel aktiviteleri de doğru beslenmeden nasibini alıyor. Dolayısyla okul başarısı da.. Hülya Yiğit doğru beslenmenin eğitim hayatına yansımasını şöyle anlatıyor:

"Trans yağların çok fazla kullanılması hem bilişsel aktiviteleri etkiliyor hem de yüksek miktarda alındığında vitamin, mineral eksikliğine yol açıyor. Yeterli beslenen çocukların bilişsel aktivitelerinin daha yüksek olduğu görülüyor. Okul başarısı, hafızası daha güçlü oluyor. Çocukların hafızalarını güçlendiren iki şeyden birisi örneğin Omega3, bir tanesi de beyin jimnastikleri oluyor. Mesela Omega3 alımını da daha çok balık tüketimi yaparak alsın istiyoruz.

Takviye gıdaları çok tercih etmiyoruz. Hiçbir zaman yeterli beslenmenin yerini tutmuyor. Çünkü biz mesela bir balığı yerken balıktan protein, kalsiyum, omega3'ü alırken, takviye gıdadan aldığınız tek şey omega3 oluyor. Yani besinlerin de birbiriyle etkisi var. Bu önemli bizim için."



Grafik: Hafize Yurt