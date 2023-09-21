“Kare Takımı: Gizemli Ada” 29 Eylül'de sinemalarda olacak

TRT Çocuk’un ilgiyle takip edilen çizgi dizisi 'Kare' beyaz perdeye aktarıldı.

“Kare Takımı: Gizemli Ada” isimli animasyon filmi, 29 Eylül'de sinemalarda olacak.

Böylece bu yıl TRT ortak yapımı yedinci animasyon filmi vizyona girecek.

Filmin üç yıllık bir süreçte tamamlandığını söyleyen yönetmen ve yapımcı Orhan Bal, "Türkiye'de nadir aslında 2D film yapan bir stüdyoyuz. Tabii ki senaryoyla başlayıp en son beyaz perde diyebileceğimiz bir görüntüye ulaşması kolay bir iş değil. Yani 18-20 aşamadan geçen bir süreç bu. Her süreçle ilgili arkadaşlarımız çok özverili çalıştı." dedi.

Bal, TRT'yle çalışmaktan memnuniyetini belirtti.

"TRT kanalı aracılığıyla sevildiği, kitlelere ulaştığı, tüm Türkiye'de sevilen bir dizi oldu. Tabii ki bunun sinema filmini yapmaya karar verdiğimizde TRT'den her anlamda destek gördük. Gerek filmimizin kurgusal anlamda, filmimizin tanıtımı anlamında çok ciddi bir destek görüyoruz TRT'den."

Filmde farklı sürprizler de olacak

“Kare Takımı: Gizemli Ada”, izleyicileri, bir adada düzenlenen “Renkli Notalar Müzik Yarışması”na ortak edecek. Rakip ailelerden en küçük üyelerin kaybolmasıyla işler karışacak, heyecan ve gizem artacak.

Kare Takımının çözüm için adaya gelmesiyle asıl macera başlayacak. TRT ortak yapımı filmde farklı sürprizler de olacak.

"Bizim TRT Çocuk'ta diğer bir fenomen dizimiz "Kehribar ile Boncuk". Reytingleri çok iyi, çocuklar çok seviyor. Biz madem ikisi de benzeri dünyaların karakterleri iki sevilen karakteri, iki seviyenin çizgi filmi tek bir filmde buluşturalım istedik. Ortaya çok tatlı bir uyum çıktı."

Film, TRT Çocuk’un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlandı.

Filmin senaryosunu Ali Salman kaleme aldı. 2D animasyon tekniğiyle hazırlanan filmin eğlenceli müziklerini ise Burak Çambel hazırladı.