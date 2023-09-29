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Çocuk
AA 29.09.2023 05:33

Çocuklarda bu mevsimde artan solunum yolu enfeksiyonuna karşı ne yapılmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, özellikle eylülden itibaren görülmeye başlayan solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamalarını paylaştı.

Çocuklarda bu mevsimde artan solunum yolu enfeksiyonuna karşı ne yapılmalı?
[Fotograf: AA]

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklar bu haftalarda neden sık hasta oluyor? Ne yapmalı?" ifadesini kullanarak, konuya ilişkin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın videolu açıklamalarına yer verdi.

Söz konusu videoda Prof. Dr. Kara, şunları kaydetti:

"Solunum yolu enfeksiyonları özellikle kış aylarında ama baktığımız zaman eylül ayından itibaren görülmeye başlıyor. Özellikle çocukların okullara başlaması, kreşlere, ana sınıflarına dönmeleriyle birlikte bir araya gelmeleri de kendi taşıdıkları mikroorganizmaları, bakterileri ve virüsleri bir diğeriyle paylaşmasına neden oluyor. Ve böyle olunca da özellikle çocuklar okullara başladıklarında kreşe gittiklerinde ana sınıfına gittiklerinde, ilk günlerde, haftalarda ve özellikle de ilk ay içerisinde çok sık hastalanıyorlar."

Çocuklarda bu mevsimde artan solunum yolu enfeksiyonuna karşı ne yapılmalı?

"El yıkama alışkanlığını kazandırmalıyız"

Kara, çocukların eve kıyasla okula gittiğinde daha fazla bakteri ve virüsle karşı karşıya geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Buradaki en önemli nokta okula gitmeleriyle birlikte bu artışın bizim doğal olduğunu bilmemiz ama bunların bir kısmını en azından önleyebileceğimizi de aklımızda tutmamız. Önleme derken özellikle çocuklara el yıkama alışkanlığını kazandırmamız. Ders aralarında teneffüse çıkmalarını, açık alana çıkmalarını ve özellikle de öğretmenlerimizden ve öğrencilerimizden ders aralarında sınıfların camlarının açılarak havalandırılmasının sağlanmasının çocuklardaki enfeksiyon sayısını azaltacağını hatırlatmamız çok büyük önem taşımakta."

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