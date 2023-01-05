Türkiye’de birçok il bu haftayı sisli geçirdi. Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve Bursa'nın da aralarında olduğu 8 kenti 'sarı kod' ile uyardı.

Kentlere çöken sis güzel fotoğraflara zemin hazırlasa da yağış ve kuraklıkla ilişkisine bakıldığında ortaya çıkan tablo pek iç açıcı değil. Çünkü sis oluşumuna sebep olan yüksek basınç aynı zamanda yağışların önündeki en büyük engel.

[Fotoğraf: AA]

Peki sis hangi şartların bir araya gelmesiyle oluşuyor? Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt sis oluşumunu şu sözlerle anlatıyor:

“Sis yüksek basınç şartlarında meydana gelir. Yüksek basınç da alçalıcı hava hareketleriyle meydana gelir, yani hava aşağıdan yukarıya çıkmıyor, aşırı soğuyan hava ağırlaşarak yere doğru çöküyor. Bu da genellikle kış aylarında gerçekleşir. Biz buna kararlı hava diyoruz, kararlı hava kütlelerinde yağış asla oluşmaz.”

[Fotoğraf: AA]

Yağışların önündeki engel: Yüksek basınç

Sise sebep olan yüksek basınç koşulları İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt’a göre bu sene fazlasıyla hakimdi. Bu durum yağışları da olumsuz yönde etkiledi. Yüksek basınç ne kadar çok olursa yağışların da o kadar çok engellendiğini söyleyen Bozyurt:

“Yağışın olabilmesi için her şeyden önce alçak basınç koşullarının olması lazım. Konveksiyonel akımların gelişmesi gerekiyor ki yerdeki hava yükselsin, orada soğuk bir tabakaya gelince yoğunlaşma olsun. İçinde yeterli derecede nem de olması gerekiyor ki yağışlar gerçekleşsin.” diyor.

Bu yıl ülke genelinde yağışların önemli oranda azaldığını belirten Bozyurt, kuraklığın kapıda olduğunu, gelecek ilkbahar aylarında da bu şartların devam etmesi halinde su kaynaklarımızda ciddi sorunlar yaşanabileceğinin altını çizdi.

[Fotoğraf: İHA]

“Şu an meteorolojik kuraklık yaşıyoruz”

Kuraklık riskini de değerlendiren Dr. Okan Bozyurt, kuraklığın aşamalardan oluştuğunu belirtiyor. İlk aşama olan meteorolojik kuraklığı ise şöyle açıklıyor:

“Kuzey ve iç bölgelerde özellikle kış yağışlarının belli bir değeri vardır. Bu ortalama yağış miktarları normallerin altına düştüğü zaman meteorolojik kuraklık tehlikesi başlıyor ki şu anda biz bunu yaşıyoruz."

Dr. Bozyurt, diğer aşamaları ise şöyle anlatıyor:

"Bu azalma uzun sürdüğü takdirde hidrolojik kuraklığa dönüşür. Azalan yağışlara bağlı olarak göl, gölet, yer altı su seviyesinde ve akarsu debilerinde bir düşüş meydana gelir. Büyükşehirlerdeki barajların su seviyesine baktığımızda ciddi anlamda bir azalma baş göstermiş durumda. Bu da hidrolojik kuraklığın ilk sinyalleri. Hidrolojik kuraklık uzun zamanlar devam ederse toprakta nem miktarı giderek azalacak, yer altı su seviyesi aşağılara çekilecek, bazı kaynaklar kuruyacak. Bu da tabi ki tarımda olumsuzluk anlamına geliyor ve böylece ürün verimliliği düşüyor. Tarımda verim düşmeye başladığı zaman bu ekonomiye yansıyor ve biz buna sosyo-ekonomik kuraklık adını veriyoruz. Bu bizim pek istediğimiz bir şey değildir.”