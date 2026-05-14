Yağışlarla görünür hale gelen sarı benekli semenderin yaşam alanları tespit ediliyor

Önceki yıllarda yaşanan yağış azlığı ve küresel kuraklık nedeniyle yaşam alanları daralan sarı benekli semenderler, nesli tehlike altında olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma listesine alındı.

"Türk semenderi" olarak da bilinen sarı benekli semenderler kar ve yağmur suları sayesinde canlanan su kaynaklarında daha sık görülmeye başladı.

Su kaynaklarında "sarı benekli semender" görüldüğü bildirimleri üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince bu türün yaşam alanlarının ve sayılarının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bir durakları da Çüngüş ilçesinin Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki Akdeniz iklimine sahip kırsal Geçit Mahallesi olan ekipler, berrak çayda semenderlerin izini sürüyor.