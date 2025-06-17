Parçalı Bulutlu 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
AA 17.06.2025 15:44

Türkiye'nin orman varlığı 23,4 milyon hektara ulaştı

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla paylaştığı mesajında, Türkiye'nin orman alanlarının son 23 yılda %12,5 artarak 23,4 milyon hektara ulaştığı bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin orman varlığı 23,4 milyon hektara ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadelenin, sadece bugünü değil, yarını da koruma mücadelesi olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu doğrultuda orman varlığımızı artırıyor, toprağımıza ve su kaynaklarımıza sahip çıkarak doğayla uyumlu politikalarla sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, paylaşımında, son 23 yılda yapılan çalışmaları içeren bir görsele de yer verdi.

Buna göre, söz konusu sürede, orman alanları yüzde 12,5 artırılarak 23,4 milyon hektara çıkarıldı, 7,5 milyon fidan ve tohum toprakla buluşturuldu, 73 ilde 9,5 milyon hektarlık ova koruma altına alındı.

Suyun etkin yönetimi ve korunması için ise 81 ilde "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı ve bireysel sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için 57 bin 294 modern sulama projesi hayata geçirildi.

ETİKETLER
İbrahim Yumaklı Orman Kuraklık Fidan Tohum
Sıradaki Haber
Nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:44
İngiltere, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı
17:43
TBMM'de ihtisas komisyonlarının başkanları belli oldu
17:21
İsrail, İran'ın batısında bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı
17:16
THY 10. kez 'Avrupa'nın En İyi Havayolu' şirketi seçildi
17:26
Devlet Bahçeli: İsrail-İran çatışması derhal sonlandırılmalı
16:47
Rekabet Kurulu'ndan 3 özel gıda kontrol laboratuvarına 2,4 milyon lira ceza
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
Kastamonu Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ