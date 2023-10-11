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Çevre
AA 11.10.2023 18:22

Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası"nda her atık değer kazanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası" olarak yapılandırılan Ekinlik Adası'nda atıklar dönüştürülerek hem çevreye hem de ekonomiye kazandırılıyor.

Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası"nda her atık değer kazanıyor

Balıkesir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2017 yılında Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygulanan proje çerçevesinde, sıfır atık prensip ve politikalarını daha etkin hale getirmek, kent olarak öncü olmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalara bağlı olarak, Balıkesir'in Marmara ilçesi Ekinlik Adası'nda Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası"nın oluşturulduğu aktarılan açıklamada, projenin Ekinlik'te gerçekleştirilmesinin kontrol edilebilir atık miktarı, sürdürülebilirlik ve uygulanabilirliğin sağlanması açısından önemli olduğu bildirildi.

Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası"nda her atık değer kazanıyor

Adada oluşan her atığın ekonomik bir değer niteliği taşıdığı göz önünde bulundurularak harekete geçildiği anlatılan açıklamada, "Adada atık yönetiminin sıfır atık prensiplerine bağlı olarak, vatandaşlarımızın da katkısıyla akıllı, duyarlı bir şekilde sürdürülmesi hedeflenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası"nda her atık değer kazanıyor

Ortak kullanım alanlarına ve sokaklara yeterli sayıda yerleştirilen üçlü toplama sistemi ve Mobil Atık Getirme Merkezi ile cam, metal, kağıt, plastik gibi geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrı toplanarak döngüsel ekonomiye katkı sağlandığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Biyobozunur atıklardan ise Atık Getirme Merkezi'nde kompost makinesi vasıtasıyla kompost üretimi gerçekleştirilmektedir. Düzenli olarak eğitim çalışmaları gerçekleştirilmekte hem farkındalık artırılmakta hem de projeye dair fikir alışverişleri gerçekleştirilmektedir. Atık piller, elektronik atıklar, tekstil atıkları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler gibi diğer atık türlerinin de ayrı toplanması sağlanarak çevreye olan zararlarının önlenmesi hedeflenmiştir.

Türkiye'nin ilk "Sıfır Atık Adası"nda her atık değer kazanıyor

Ekinlik Adası'nda enerji güneşten, kullanım suyu ise denizden arıtma yöntemiyle sağlanmaktadır. Başkanlığımızca, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, israfın önlenmesi ve çevresel risklerin en aza düşürülmesi kazanımlarının ilk ve en önemli basamağı olan 'Sıfır Atık Hareketi' kapsamında gerek sahada gerekse görünürlük, farkındalık ve bilinçlendirme amaçlarına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir."

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