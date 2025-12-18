Puslu 2.5ºC Ankara
Çevre
AA 18.12.2025 10:25

Türkiye, çevreyi korumaya 2024'te 441 milyar lira harcadı

Türkiye'de çevre koruma harcamaları, 2024'te yıllık bazda yüzde 108,3 artışla, 441 milyar lira olarak gerçekleşti.

Türkiye, çevreyi korumaya 2024'te 441 milyar lira harcadı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, çevre koruma harcamaları, geçen yıl 2023'e kıyasla yüzde 108,3 artarak, 441 milyar liraya çıktı.

Çevre koruma harcamalarının yüzde 60,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 31,2'si genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar, yüzde 7,9'u da hane halkları tarafından yapıldı.

Bu harcamaların yüzde 58,8'i atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 16,5'i atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 9,4'ü biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 7,4'ü toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden, yüzde 1,7'si dış ortam havasını ve iklimi korumadan, yüzde 6'sı da diğer çevre koruma konularından oluştu.

Yatırım harcamaları 82 milyar lira oldu

Çevre koruma yatırım harcamaları ise 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 114,2 artarak, 82 milyar liraya yükseldi. Bu harcamaların yüzde 80'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 20'si genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

Çevre koruma harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2023'te yüzde 0,78 iken, 2024'te yüzde 0,99 oldu.

