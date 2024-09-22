'Türkiye Çevre Etiketi' ile çevre duyarlılığı tescilleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Çevre Etiketi Sistemi firmalardan ilgi görüyor. Gönüllülük esasına dayalı bu sistem ile Türkiye’de üretilen ürünler AB standartlarına da uygun kriterleri yerine getirince Türkiye Çevre Etiketi ile ödüllendiriliyor.

Bu etiket, çevreye daha az etkisi olan ve insan sağlığı açısından daha az zararlı, kimyasal içerdiğinin bilimsel olarak tespit edildiği bir tescil anlamına geliyor.

Türkiye Çevre Etiketi, 4 yıl süreyle veriliyor. Etikete sahip firmalar, kriterlere uygunluk açısından her yıl denetleniyor. Üreticiler, imalatçılar, ihracatçılar, hizmet sağlayıcılar ve toptancı-perakendeci satıcılar etiketi almak için başvurabiliyor. Bu etikete sahip olan firmalar kendi sektörlerinde saygınlık kazanırken çevre dostu üretim de yaygınlaşmış oluyor.

Hedef, çevre dostu ürün oluşturmak

Sosyal medya hesabından Türkiye Çevre Etiketi’nin tanıtım videosunu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Çevre Etiketi ile çevre dostu markaların daha da görünür olmasını sağlıyoruz. Bu etiketle ürünlerin üretimden tüketime her aşamada çevreye duyarlılığını tescilliyoruz. Şimdiye kadar 1️5 ayrı firmaya 572 ürünü için Türkiye Çevre Etiketi’ni kazandırdık ve firmaların uluslararası pazarlarda da prestijinin artmasını sağladık. Daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Çevre Etiketi ile hedef, bir ürünün veya hizmetin üretim aşamasından kullanım ömrünün bittiği ana kadar geçen bütün süreçlerde çevre, insan, iklim ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. Bakanlık, çevre etiketi sisteminin tüm ürün ve hizmet gruplarında yaygınlaşmasını sağlayarak vatandaşların diğer ürünlerle çevre dostu ürünler arasında ayrım yapmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İhracatta katma değer sağlıyor

Bu etikete sahip firmalar hem iç pazarda hem de Türkiye açısından önemli bir pazar olan AB ülkelerine ihracatta da katma değer elde ediyor. Ticaret Bakanlığı’nın kontrolünde yürütülen Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedefleri kapsamında bulunan bu sistemin yaygınlaştırılması ve uluslararası iş birliği olanaklarının araştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

15 büyük firma etkiket aldı

Tekstil, seramik, elde yıkama bulaşık deterjanı, temizlik kağıdı, sert yüzey temizleyiciler ve kozmetik olmak üzere toplam 15 ürün grubunda, 572 üründe 15 firma, Türkiye Çevre Etiketi’ni aldı. Bu firmalar arasında Türkiye’nin önde gelen seramik ve kimya şirketleri yer alıyor.