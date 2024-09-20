La Nina geri dönüyor: Türkiye’yi nasıl bir kış bekliyor?

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde hava sıcaklıklarını düşüren La Nina hava olayının bu kış yeniden etkisini göstereceğini duyurdu. Örgütün yayımladığı raporda Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina’nın gerçekleşme ihtimalinin yüzde 60 olduğu belirtildi.

Avustralya ile Güney Amerika arasındaki Pasifik Okyanusu bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının belirli dönemlerde ortalamaların üzerinde, bazı dönemlerde ise altında olduğu gözlemleniyor.

Bu sıcak dönemlere "El Nino", soğuk dönemlere ise "La Nina" adı veriliyor.

Önemli etkilere yol açan güçlü hava olayının Türkiye’de kış mevsimini nasıl şekillendireceği ise merak konusu…

La Nina'nın Türkiye'ye etkisi ne olacak? Kar yağışı geçen yıla göre daha mı fazla görülecek? Merak edilen sorulara İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil’le yanıt aradık.

Özellikle ekim ayında sıcaklıklar bir derece mevsim normallerinin üzerinde olacak ama yağışları mevsim normallerinde bekliyoruz. Kasımda sıcaklıkların mevsim normalleri üzerindeki seyirleri giderek azalacak. Yağışta da pek fazla değişiklik yok. Ancak kuzey bölgelerde yağış artışı söz konusu olabilir. Aralık ayında da yine yağışlar mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve İklim Uzmanı Prof. Dr. Barbaros Gönençgil

La Nina geçen yıl da etkiliydi

Geçtiğimiz yıl da La Nina’nın etkili olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Gönençgil, “Ancak beklendiği gibi normalde soğuk olması gereken süreçler tam olarak gerçekleşmedi” diyor.

Bunun biraz küresel süreçlerle biraz da mevcut ısınmanın etkileriyle ilgili olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gönençgil, “Bu yıl da süreç basınç yapısı itibarıyla etkisini devam ettiriyor. Bu konuda bir uyarı var. Ancak bu etkinin ne kadar olacağıyla ilgili net bir bilgi yok. Dünya Meteoroloji Örgütü raporunda sadece birtakım süreçlerin daha soğuk ya da daha nemli geçeceği yönünde verilen olasılık yüzde 60’lar civarında” şeklinde konuşuyor.

Bu durumun önümüzdeki aylarda Türkiye’yi nasıl etkileyeceği ise ayrı bir merak konusu. Prof. Dr. Gönençgil, geçtiğimiz yıllarla mukayese yaparak konuşuyor:

“Bu yıl sıcaklıklar açısından kış mevsiminde çok yoğun bir soğuk hava beklemiyorum. Ancak yağış noktasına baktığımız zaman biraz daha yüksek yağış miktarı görebiliyoruz.”

Kasımda kuzey bölgelerde yağış artacak

La Nina etkisinde önümüzdeki aylarda hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini ise Prof. Dr. Gönençgil şöyle ifade ediyor:

“Özellikle ekim ayında sıcaklıklar bir derece mevsim normallerinin üzerinde olacak ama yağışları mevsim normallerinde bekliyoruz. Kasımda sıcaklıkların mevsim normalleri üzerindeki seyirleri giderek azalacak. Yağışta da pek fazla değişiklik yok. Ancak kuzey bölgelerde yağış artışı söz konusu olabilir. Aralık ayında da yine yağışlar mevsim normallerinde seyredecek. Yine kuzey bölgelerde, Karadeniz sahillerinde coğrafi koşullara bağlı olarak riskli bir yükseliş olabilir. Sıcaklıklarda mevsim normallerine; soğuk dönem normallerine göre dönüş söz konusu.”

[Fotoğraf: AA]

Kar yağacak mı?

Peki bu kış aynı zamanda yer altı sularının beslenmesinde önemli bir faktör olan kar yağışı ne ölçüde görülecek? Cevabı merak edilen sorunun yanıtını Prof. Dr. Göneçgil’den öğreniyoruz:

“Kar yağışı açısından baktığımız zaman özellikle büyük kentlerde çok şanslı bir durum gözükmüyor yine. Özellikle ısı adasının etkisiyle birlikte kar yağması ya da karın uzun süre yerde kalması eskisi gibi değil; mevsim normallerinin altında olacak. Ancak yüksek kesimlerde yağmurdan çok kar görülme ihtimali biraz daha yüksek oranda olabilir.”

Ani yağışlara dikkat

Bütün olarak bakıldığında ise aralık ayı sonuna kadar mevsim normallerinin çok da üstünde olmayan yağış ve sıcaklığın hakim olacağını öngören Prof. Dr. Gönençgil, son yıllarda sıkça görülen düzensiz yağışlar konusuna da değiniyor.

Bu noktada, “Nispeten farklı yağışlar görülebilir. Özellikle yağmur olarak düşen yağış şiddetinin artışı, düzensizlikleri yerel koşulların da etkisiyle ortaya çıkıyor. Başta Karadeniz sahilleri olmak üzere anlık ortaya çıkan aşırı yağışların getireceği sel ve taşkın riskiyle karşı karşıya kalabiliriz” uyarısı yapıyor.

