Av sezonu tahmini: Palamut bol, hamsi az

Balıkçılar yeni av sezonuna büyük umutlarla "merhaba" dedi. “Vira Bismillah” nidaları eşliğinde denize açılan teknelerden, yeni sezonun bereketli geçmesi dileğiyle ağlar atılıyor. Palamudun bereketiyle başlayan bu av sezonu, balıkçılar için umut verici bir tablo çiziyor. Denizlerin sunduğu bu zenginlik, balıkçı tekneleriyle dalga dalga kıyılara taşınırken hamsi, istavrit ve lüfer gibi diğer balıkların da yolu gözlenmeye başladı.

Peki bu sezon nasıl geçecek? Türkiye’yi çevreleyen denizlerde hangi balıklar ağlara daha fazla takılacak? İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Yıldız’la konuştuk.

Palamut çoksa hamsi az oluyor

Sezonun ilk haftalarında ağlara takılan balıklar arasında palamut başı çekti. Doç. Dr. Yıldız, henüz av yasağı kalkmadan olta balıkçılarından aldıkları emareler doğrultusunda bunu öngördüklerini ifade ederek şöyle devam ediyor:

“Şu anda iyi bir palamut balıkçılığı var. Ancak palamudun bol olduğu yıllarda hamsi az oluyor. Çünkü palamut predatör bir balık… Üreme döneminden çıktığı için besine ihtiyacı var. O yüzden bu sene hamsinin diğer yıllara göre az olmasını bekliyoruz. Çünkü palamut onunla beslenecek.”

Gelelim diğer türlere… Henüz çok fazla lüfer görülmediğine dikkat çeken Doç. Dr. Yıldız, bunun nedenini de şöyle açıklıyor:

“Hem lüfer hem palamut bir arada zor oluyor. Çünkü ikisi de predatör… İkisi de aynı besinle beslendiği için birisi mutlaka etkileniyor. Görünen o ki, bu sene bir süre palamut olacak.”

Sofraların vazgeçilmez balık türü istavritin ise genel seyrinde ilerleyeceğini söyleyen Doç. Dr. Yıldız, “Dip balıklarında da çok bir değişiklik olmaz. Artışı yönünde ya da düşüşü yönünde büyük bir beklentimiz yok” diyor.

[Fotoğraf: AA]

Ege ve Akdeniz’de dip balıkları çok görülüyor

Türkiye’yi çevreleyen denizlerin her birinde rastlanan balık türleri farklılık gösteriyor. Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde genellikle palamut ve hamsi çok fazla avlanıyor. "Biraz daha aşağıya, Ege’ye indikçe görülen balıklar değişiyor" diyen Doç. Dr. Yıldız, şöyle devam ediyor:

“Ege Denizi’nde sardalya, uskumru ve kolyoz daha sık oluyor. Yine mercan ve karagöz gibi dip balıkları da oluyor. Akdeniz’de de daha çok dip balıkları avlanıyor. Ancak Akdeniz’de sonradan gelen yabancı türler de çok fazla avlanmaya başladı. Örneğin aslan balıkları avlanmaya başlandı.”

Kasımda hamsi bekleniyor

Denizlerde her balığın bir çoğalma ve avlanma dönemi oluyor. Av yasağının kalkmasıyla birlikte ağlar önce palamutla doldu. Peki ya diğer balık türleri hangi aylarda bollaşacak? Doç. Dr. Yıldız yolu gözlenen hamsi için önümüzdeki ayları işaret ediyor:

Palamut, lüfer, uskumru ve kolyoz göçmen türler… Bunları eylülden başlayarak Kasım'ın 15'ine kadar görebiliyoruz. Kasımda hamsi başlıyor. Yüzde 80-90 gibi büyük bir çoğunluğu da Karadeniz’de oluyor. Çünkü hamsi Karadeniz’de göç ediyor. Kuzeyde soğuklar başlayınca, nispeten daha ılıman olan bizim kıyılarımıza geliyor İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Yıldız

Dip balıklarında ise durum farklı. Çünkü onlarda hamsi ya da palamut gibi belirgin bir mevsimsel artış oranı yok. Doç. Dr. Yıldız bu konuda, “Av yasağı biter bitmez mezgit, tekir ve barbun gibi dipte yaşayan temel türleri bulabiliyoruz. Yine karides de av yasağı biter bitmez başlıyor” diyor.