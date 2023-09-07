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Çevre
TRT Haber 07.09.2023 11:14

Sel anında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Şiddetli sağanağın ardından gelen ani seller, çoğu zaman mal kimi zaman da ne yazık ki can kayıplarına neden oluyor. Selin verdiği zararı en aza indirebilmek için alınması gereken önlemler var. Sel anında ve sonrasında ne yapılması gerektiği konusunda bilinçli olmak da hayati öneme sahip.

Sel anında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?
[Fotograf: AA]

Seller, oluşum hızlarına göre sınıflandırılıyor. Genellikle bir hafta veya daha uzun bir süre içinde gelişen sellere yavaş, bir-iki gün içinde oluşan sellere hızlı, saatler içinde oluşan sellere ise ani sel deniliyor.

Oluşum yeri bakımından da seller, kıyı seli, şehir seli, kuru dere seli, baraj/gölet seli ve akarsu (dere ve nehir) seli olarak adlandırılıyor.

Sel anında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Şiddetli sağanak sonrası dakikalar içinde kendisini gösteren ani seller, çok hızlı geliştiğinden insanları genellikle hazırlıksız yakalıyor. Sel sonrası ortaya çıkan manzara çoğu zaman büyük kayıplar yaşandığını gösteriyor.

Sel anında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Yetkililer sel riskini en aza düşürmek için kişilerin bilinçli olması gerektiğini belirtiyor. Bu anlamda sel yataklarında yerleşim olmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Çukur alanlarda yaşayan kişilerin yapılan meteorolojik uyarıları yakından takip etmesi ve o uyarılara göre hareket etmesi öneriliyor.

Sel uyarısı yapıldığında yüksek ve güvenli bir yere gidilmesi önemli. Uzmanlar dere yatağı, nehir, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Evden ayrılırken elektrikli ev aletlerini fişten çekmek ve sigortalar ile vanaları kapatmak da sel sırasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilir.

Sel anında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Sel sırasında ise elektrik kaynaklarından uzak durulmalı. Araç kullanmaktan da kaçınmalı. Araç içindeyseniz su ile kaplı yollara girmemeye çalışmanız gerekiyor. Ani sellerin meydana getirdiği ölümlerin yarısı araç içinde oluyor.

Selden ölümlerin çoğu sel sularına girilmesinden kaynaklanıyor. Çünkü ayak bileğimize kadar olan sel suyu bizi, dizimize kadar olan sel suları ise otomobillerimizi sürükleyip götürebilir. Bu nedenle selde yürümeye çalışmamak önemli.

Sel anında ve sonrasında nelere dikkat edilmeli?

Sel sonrasında ise yetkililer güvenli olduğunu duyurmadan evlere girilmemeli çünkü sel felaketi suların geri çekilmesi ile sona ermeyebilir.

Selin ardından ikincil afet olarak yangınlar çıkabilir. Bu nedenle evde gaz sızıntısı, suyun altında kalmış elektrik aksamı, fırın, ocak ve elektrikle çalışan eşyaların olmadığına emin olunmalı.

Sel suyuna temas etmiş hiçbir yiyeceğin tüketilmemesi gerekiyor. Su olarak da şişe içme suyu öneriliyor. Aksi halde selin ardından enfeksiyon hastalıkları da gelişebilir.

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