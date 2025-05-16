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Çevre
AA 16.05.2025 11:06

"Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı" düzenlenecek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 23-24 Mayıs'ta "Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı" gerçekleştirecek. Çalıştay, hem dış ticaretin sürdürülebilirliğini korumayı, hem de düşük karbonlu üretim modeline geçişi amaçlıyor.

"Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı" düzenlenecek

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalıştay, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde yapılacak. Çalıştayda iklim değişikliğinden sürdürülebilirliğe, yeşil mutabakat hedeflerinden Türkiye'nin bu konudaki yol haritasına kadar birçok başlıkta oturumlar düzenlenecek.

Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı'nda akademi üyeleri, bilim insanları, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenler, kamu yöneticileri ve uzmanları yer alacak.

Çalıştaydaki başlıklar kitap olarak ilgili kurumlarla paylaşılacak

Açıklamada, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in görüşlerine de yer verildi. Sera gazı emisyonlarının ve doğal kaynak tüketiminin, sanayi sektöründe yoğun olduğunu belirten Şeker, bu durumun iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir rol üstlendiğine işaret etti.

Şeker, Avrupa Birliği tarafından Yeşil Mutabakat'ın benimsendiğini anımsatarak, bu kapsamda 2050 yılına kadar karbon nötr bir kıta hedefiyle sanayi başta olmak üzere, tüm sektörlerde sürdürülebilirlik odaklı yapısal dönüşümlerin teşvik edildiğine dikkati çekti.

Mutabakat doğrultusunda verimliliği, temiz enerji kullanımı, atık yönetimi, ürün yaşam döngüsünün uzatılması ve döngüsel ekonomi ilkelerinin öne çıktığının altını çizen Şeker, "Demir-çelik, alüminyum, çimento, tekstil gibi enerji yoğun sektörlere öncelik verilerek stratejik dönüşüm hedefleniyor. Türkiye, sürece uyum sağlamak amacıyla 2021 yılında 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayımlayarak, hem dış ticaretin sürdürülebilirliğini korumayı, hem de düşük karbonlu üretim modeline geçişi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştay ile akademisyenlere, kurum temsilcilerine ve sanayicilere yönelik mevcut durum değerlendirmesi yapılacağına da değinen Şeker, burada sunulan başlıkların daha sonra kitap olarak yayımlanacağını ve ilgili kurumlarla paylaşılacağını kaydetti.

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