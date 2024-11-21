Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Çevre
TRT Haber 21.11.2024 10:22

Pendik’te tehlikesiz atıklar enerjiye dönüştürülüyor

Pendik Belediyesi Tehlikesiz Atıklardan Türetilmiş Yakıt Üretim Merkezi’ne getirilen dolap, masa, sandalye, dal ve budak gibi atıklar parçalanarak çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderiliyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
okuma süresi
Okuma süresi

Pendik Belediyesi, toplanan dolap, masa, sandalye, dal ve budak gibi tehlikesiz atıkları Yakıt Üretim Merkezi’nde toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor.

Atıkları enerji santrallerine alternatif yakıt kaynağı olarak gönderen tesis, geçen yıla kıyasla yüzde 54’lük artışla 4 bin 175 ton daha fazla atık toplamış oldu.

Pendik sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların kullanmadığı hacimli atıklar, ilk olarak Pendik Belediyesi tarafından toplanıp tesise getiriliyor. Tesis içerisinde yer alan SRF Üretim Merkezi’nde parçalanan atıklar yakıta dönüştürülmek üzere son hallerini almış oluyorlar.

Pendik’te tehlikesiz atıklar enerjiye dönüştürülüyor

Aynı şekilde yine ilçe genelinde toplanan dal ve budak atıkları SRF Ön İşlem Tesisi’nde parçalanarak biyokütleden enerji üretimi için enerji tesislerine yollanıyor.

Hem gaz hem petrol tasarrufu

Pendik Belediyesi Çevre Mühendisi Enes Öncel, belediye olarak toplanan bu atıkları depolama sahalarına göndermek yerine öncelikle çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderme kararı aldıklarını söyledi.

Öncel, “Ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği mücadelesine ve ülkemizin net karbon sıvı hedefine katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Tesiste değerlendirilen 4 bin 175 ton atıkla 770 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşirken 17.000 mwh enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca 18.000 m3 depolama alanından tasarruf edilirken yaklaşık 14.000 varil petrol tasarrufu sağlanmış oldu.

Pendik’te tehlikesiz atıklar enerjiye dönüştürülüyor

Evlerde kullanılan eşyaların mutlaka bir geri dönüşüm süreci olduğunun altını çizen Öncel, bu tarz eşyaların ekonomiye geri kazandırılmaları için vatandaşların mutlaka kendileri ile iletişime geçmelerini rica ediyor.

ETİKETLER
Enerji Enerji Tasarrufu Geri Dönüşüm Petrol Sera Gazı Sıfır Atık Yakıt
Sıradaki Haber
Deprem sarsıntısını önleyen "Deprem izolatörleri"ne ilgi artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:11
Antalya'nın 6 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi
17:09
Ömer Çelik: Netanyahu ve Gallant soykırımcılıktan hesap verecek
17:08
Katil İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 56'ya yükseldi
17:02
Hafta sonu kar geliyor
16:50
İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur'da düzenlediği saldırılarda 16 kişi öldü
16:22
İstanbul'da 2 gemi lodosun etkisiyle birbirine sürttü
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor
Depremde yıkılan Hazreti Ukkaşe Türbesi yeniden yapılıyor
FOTO FOKUS
Pendik’te tehlikesiz atıklar enerjiye dönüştürülüyor
Pendik’te tehlikesiz atıklar enerjiye dönüştürülüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ