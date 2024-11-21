Pendik’te tehlikesiz atıklar enerjiye dönüştürülüyor

Pendik Belediyesi, toplanan dolap, masa, sandalye, dal ve budak gibi tehlikesiz atıkları Yakıt Üretim Merkezi’nde toplayarak ekonomiye geri kazandırıyor.

Atıkları enerji santrallerine alternatif yakıt kaynağı olarak gönderen tesis, geçen yıla kıyasla yüzde 54’lük artışla 4 bin 175 ton daha fazla atık toplamış oldu.

Pendik sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların kullanmadığı hacimli atıklar, ilk olarak Pendik Belediyesi tarafından toplanıp tesise getiriliyor. Tesis içerisinde yer alan SRF Üretim Merkezi’nde parçalanan atıklar yakıta dönüştürülmek üzere son hallerini almış oluyorlar.

Aynı şekilde yine ilçe genelinde toplanan dal ve budak atıkları SRF Ön İşlem Tesisi’nde parçalanarak biyokütleden enerji üretimi için enerji tesislerine yollanıyor.

Hem gaz hem petrol tasarrufu

Pendik Belediyesi Çevre Mühendisi Enes Öncel, belediye olarak toplanan bu atıkları depolama sahalarına göndermek yerine öncelikle çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderme kararı aldıklarını söyledi.

Öncel, “Ulaşımdan kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği mücadelesine ve ülkemizin net karbon sıvı hedefine katkı sağlamış oluyoruz” dedi.

Tesiste değerlendirilen 4 bin 175 ton atıkla 770 ton daha az sera gazı salınımı gerçekleşirken 17.000 mwh enerji tasarrufu sağlandı. Ayrıca 18.000 m3 depolama alanından tasarruf edilirken yaklaşık 14.000 varil petrol tasarrufu sağlanmış oldu.

Evlerde kullanılan eşyaların mutlaka bir geri dönüşüm süreci olduğunun altını çizen Öncel, bu tarz eşyaların ekonomiye geri kazandırılmaları için vatandaşların mutlaka kendileri ile iletişime geçmelerini rica ediyor.