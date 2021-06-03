Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kedilerini kurtarmak için yanan eve girmeye çalışan kişiyi polis durdurdu
Çorum'da evinin yandığını gören Çelebi Cindil isimli kişi, "Kedilerim içeride" diyerek eve girmeye çalıştı. Polis ekiplerince güçlükle durdurulan Cindil, alevlerin söndürülmesinin ardından sağlık durumu iyi olan kedilerine kavuştu.
Yeniyol Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kedilerini kurtarmak için eve girmeye çalıştı
Yangın sırasında dışarıda olan ev sahibi Çelebi Cindil, "Kedilerim içeride" diyerek eve girmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri, Cindil’in alevlerin arasına girmesini engelledi.
Kedilerin sağlık durumu iyi
Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren Cindil, 6 yavru kediyi karton kutuya koyarak dışarı çıkardı. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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