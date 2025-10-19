Ergene Havzası'nda çevreyi kirletenlere 106 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ergene Havzası'ndaki kirlilikle mücadele kapsamında bölgedeki sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ve belediye atık su arıtma tesislerine yönelik kapsamlı denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, bu yıl içinde Ergene Havzası'nda 1152 denetim yapıldı, çevreyi kirletenlere toplam 106 milyon 381 bin 979 lira idari ceza uygulandı.

Denetimlerde 21 tesisin ise faaliyeti durduruldu.

Türkiye genelinde 5 bin 4 tesise, 2 milyar 911 milyon lira ceza

Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'yi kapsayan Ergene Havzası'ndaki denetimlere aralıksız devam eden ekipler, belediyelerin atık su arıtma tesislerini, organize sanayi bölgelerini ve sanayi tesislerini tek tek inceliyor.

Havzaya doğrudan veya dolaylı deşarjı bulunan 70 atık su arıtma tesisine yönelik gece ve gündüz ani denetimler yapılıyor. Mobil atık su laboratuvarı bulunan 2 araç ile hem yerinde hem de Bakanlıkça yetkilendirilen çevre laboratuvarlarında alınan numunelerin analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz sonuçlarına göre kirliliğe neden olduğu belirlenen tesislere idari yaptırımlar uygulanıyor.

Atık su denetimlerinin yanı sıra sanayi tesislerinin baca gazı emisyonlarına ilişkin kontroller de yapılıyor. Gece-gündüz ayrımı yapılmadan, 77 sanayi tesisinin bacasında emisyon ölçümleri yapılarak, mevzuatta belirlenen sınır değerlere uygun olup olmadığı kontrol ediliyor.

Öte yandan Bakanlık ekiplerince bu yıl ülke genelinde yapılan 45 bin 660 denetimde, çevreyi kirleten 5 bin 4 tesise, 2 milyar 911 milyon 652 bin lira ceza uygulandı, 373 tesisin ise faaliyeti durduruldu.