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Çevre
İHA 13.12.2024 11:05

Dünyanın en 'yeşil' üniversiteleri listesine Türkiye'den 7 üniversite ilk 100'e girdi

Her yıl üniversitelerin heyecanla beklediği UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamaları sonuçları açıklandı. Türkiye'den 7 üniversitenin ilk 100'de yer aldığı listede, İstanbul Teknik Üniversitesi 38'nci, Yıldız Teknik Üniversitesi ise 59'ncu sırada yer aldı.

Dünyanın en 'yeşil' üniversiteleri listesine Türkiye'den 7 üniversite ilk 100'e girdi

2024 UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamasında bu yıl 95 ülkeden bin 477 üniversite yer aldı. 'İleriye Giden Yol' mottosuyla küresel çapta iklim değişikliği, temiz enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü, yeşil ulaşım ve sürdürülebilirlik gibi kritik konularda üniversitelerin mevcut şartları ve politikalarını değerlendiren sıralamada Türkiye'den 7 üniversite ilk 100'de yer aldı.

Sıralamada sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamalarıyla dikkat çeken İTÜ 38'nci, YTÜ 59'ncu sırada yer aldı. 2022'de 95'nci sırada bulunan YTÜ, bu alandaki çalışmalarını hızlandırarak 2023'te 63'ncü, 2024'te ise 59'ncu sıraya yükseldi. Türkiye'den sıralamaya giren ilk yedi üniversite şu şekilde oldu:

İstanbul Teknik Üniversitesi 38'nci sırada yer aldı

1. İstanbul Teknik Üniversitesi 38. sıra, 2. Yıldız Teknik Üniversitesi 59. sıra, 3. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 64.sıra, 4. Erciyes Üniversitesi 80. sıra, 5. Özyeğin Üniversitesi 82.sıra, 6. Ege Üniversitesi 88. sıra 7.Yeditepe Üniversitesi 90. sıra.

Sıfır Atık Belgesi alan ilk devlet üniversitesi Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada yenilikçi projelerle dikkat çeken Yıldız Teknik Üniversitesi, kampüs altyapısında gerçekleştirdiği KABEV Projesi, elektrikli araçlar, otomatik sulama sistemleri ve dijital kampüs uygulamaları ile ön plana çıkmaya devam ediyor.

Dünyanın en 'yeşil' üniversiteleri listesine Türkiye'den 7 üniversite ilk 100'e girdi

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs çalışmalarını daha verimli ve etkin bir şekilde yürütmek amacıyla 2023'te Çevre ve Sürdürülebilirlik Şube Müdürlüğü birimi kurulan Yıldız Teknik Üniversitesi, Sıfır Atık belgesi alan ilk devlet üniversitesi unvanına sahip. YTÜ Sıfır Karbon Taahhüdü atık başlığı altında, 2025 yılına kadar organik atıkların yüzde 50, plastik atıkların ve kâğıt atıklarının yüzde 20 azaltılmasını, bu yıla kadar da atık kaynaklı emisyonlarını yüzde 80 azaltacağını taahhüt ediyor.

ETİKETLER
Çevre Kirliliği Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sıfır Atık
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