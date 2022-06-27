İngiltere hükümetiyle birlikte kurulan İklim Değişikliği ve Sağlıkta Dönüştürücü Eylemler İttifakı (ATACH), dünyada karbon seviyesinin azaltılması ve sürdürülebilir küresel sağlık sisteminin oluşturulması gündemiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya ilişkin basına konuşan DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Departmanı Direktörü Maria Neira, ATACH'ın iklim değişikliği ve sağlık alanlarındaki ilerlemede ivme kazanılması için ülke bazlı kurulduğunu belirterek, birinci önceliklerinin, "ülkelerin COP26'daki vaatleri ile uygulamaları arasındaki aralığı kapatmak" olduğunu vurguladı.

Neira, ATACH'ın ayrıca COP26'da Sağlık Programını imzalayan devlet kuruluşlarını bir araya getirerek, her ülkenin vaatlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli teknik ve finansal desteği sağlama görevinin olacağını ifade etti.

Güçlü sağlık sistemlerinin, iklim değişikliğine adaptasyon planlarının uygulanabilmesi için kritik önem taşıdığını kaydeden Neira, yeşil alanların çoğaltılması ve karbon salınımının azaltılması konularında da sağlık sistemlerinin başat rol oynayacağını duyurdu.

COP26'ya katılan 60 ülke, zirvedeki Sağlık Programı kapsamında ilan edilen "iklime dirençli ve düşük karbonlu sürdürülebilir sağlık sistemleri" girişimlerinden en az birini uygulamayı taahhüt etmişti.

40'dan fazla ülke ise enerji, ulaştırma, hidrojen ve çelik sektörlerini iklim uyumlu hale getirmeyi hedeflemiş ve bu ülkelere bağlı yerel yönetim ile devlet kurumları, yeni kömür yatırımlarını durdurma taahhüdünde bulunmuştu.

Fransa ve Almanya hükümetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşının ardından çıkan küresel enerji krizini yatıştırmak için kömür santrallerini yeniden çalıştırabileceklerine dair planı, COP26'daki vaatlerden vazgeçildiği tartışmalarına sebep olmuştu.