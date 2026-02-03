Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
AA 03.02.2026 15:33

Çanakkale'de 500 bin zirai atık ambalajı imha edildi

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018'de başlatılan "Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" kapsamında 8 yılda 45 bin kilogram ağırlığında 500 bin bitki koruma ürününün zirai atık ambalajı imha edildi.

Çanakkale Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projenin sağlıklı nesiller, temiz bir çevre ve ekosistem için 2018'de Çanakkale Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların desteğiyle başlatıldığını belirtti.

Projenin Türkiye’de 2018 yılında başlatılan ve yaygınlaştırılarak aralıksız yürütülen tek proje olduğu ifade eden Müdürlük, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gerek tarım ve gerekse turizm açısından önemli bir yere sahip olan proje Çanakkale’de 2018 tarihinden bu yana, 8 yıldır sahada titizlikle yürütülmektedir. Yasalar gereği imhası kullanıcı sorumluluğunda olan bitki koruma ürünleri ambalaj atıklarının çevreye gelişigüzel atılmasını önlemek, insan ve çevre sağlığı açısından oluşacak riskleri azaltma görevini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gönüllü olarak üstlenmiştir. İl Müdürlüğü teknik personel tarafından konuyla ilgili eğitimler köylerde ve okullarda verilmektedir. Başarıyla yürütülen zirai ilaç ambalaj atıklarının toplatılması ve imhasının sağlanması ile ilgili proje Bayramiç ilçesinde başlatılarak zaman içerisinde yaygınlaştırılmıştır."

45 bin kilogramlık atık lisanslı firmalara gönderildi

Proje kapsamında konteyner sayısının 329’a ulaştığı hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Proje Çan, Bayramiç, Biga, Eceabat, Ezine, Lapseki, Çanakkale Merkez ilçelerinde 152 köy ve mahallede yürütülmektedir. Bugüne kadar 45 bin kilogram bitki koruma ürünü zirai ambalaj atığı toplanarak tekniğine uygun bertaraf edilmesi için lisanslı firmalara gönderilmiştir. Piyasada mevcut boş pestisit ambalaj ağırlıklarının 20 gram ile 3 kilogram arasında olduğu düşünülürse bugüne kadar konteynerlerle toplanan yaklaşık 500 bin adet bitki koruma ürünü ambalaj atığı proje ile Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplanarak imhaya gönderilmiştir."

