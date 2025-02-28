Bakan Yumaklı: Sıfır atık hareketi küresel çevre politikaları açısından bir model niteliğindedir

Yumaklı, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye ve Sıfır Atık Vakfı yöneticileriyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlamak ve su verimliliğiyle sıfır atık konularında ortak bir vizyon oluşturmak amacıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Türkiye'nin BM kuruluşlarıyla yıllardır başarılı ve etkin bir işbirliği yürüttüğüne dikkati çeken Yumaklı, "Bakanlık olarak doğal kaynak yönetimi, ormancılık ve sürdürülebilir gıda sistemleri dahil tüm kalkınma alanlarında uluslararası işbirliğinin önemine inanıyor, bu doğrultuda önemli adımlar atıyoruz. Görev ve sorumluluklarımız itibarıyla özellikle Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile çok yakın çalışmaktayız. Türkiye'de ülke ve bölge ofislerinin bulunması da çalışmalarımızı kolaylaştırmaktadır. Gerek gıda sistemleri dönüşümü gerek kırsal kalkınma alanlarında önemli projeler ve girişimler yürütmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin stratejik stok merkezi olmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir"

Yumaklı, 2024'ün Aralık ayında İstanbul'da düzenlenen ulusal başlangıç çalıştayıyla gıda sistemleri ve iklim eyleminin birlikte ele alınması için yeni bir girişim başlattıklarını anımsatarak, Türkiye'nin BM Gıda Sistemleri Koordinasyon Merkezi tarafından bu girişim için pilot ülke seçildiğini belirtti.

Bu kapsamda BM Türkiye Mukim Koordinatörlüğü ve FAO ile Yakınsama Ulusal Eylem Planı'nı oluşturdukları bilgisini veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"FAO ile 'Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyamızla gıda israfının önüne geçmek için farkındalık oluşturuyoruz. Bu projeler, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak adına büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde BM Kalkınma Programı (UNDP) ile kırsal kalkınma alanında, Dünya Gıda Programı ile de Türkiye'nin stratejik stok merkezi olmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Ayrıca, BM'nin 2025 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etmesi, kooperatiflerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolüne dikkati çekmek adına önemli bir adımdır. Bu kapsamda, ülkemizde kooperatiflerin altyapısını güçlendirmek ve daha verimli bir yapıya kavuşturmak amacıyla Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda, kurumsal yapıya sahip kooperatiflere ilave destekler verilerek yönetim ve finansal yapılarını güçlendirmeleri teşvik edilecektir."

Yumaklı, sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek için kamu kurumları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşlarla güçlü ve kalıcı işbirlikleri kurulmasının önemine inandıklarını da vurguladı.

Yapılan toplantının BM Türkiye'yle düzenlenen ortak projelerin daha ileriye taşınması için önemli bir fırsat olduğunun altını çizen Yumaklı, "Bu çerçevede, BM Türkiye'nin çeşitli kuruluşlarıyla uzun süredir yürüttüğümüz işbirliklerinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik, su yönetimi, döngüsel ekonomi gibi kritik alanlarda yapılan ortak çalışmalar hem ülkemize hem de küresel ölçekte çevresel politikalara önemli katkılar sağlamaktadır. Bu işbirliklerinin gelişerek daha geniş bir etki alanına yayılmasını önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

"Sıfır Atık Hareketi küresel çevre politikaları açısından bir model niteliğindedir"

Bakanlık olarak sıfır atık kavramını sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği stratejilerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, Sıfır Atık Vakfı ve BM Türkiye arasındaki ortak projelerin arttırılması, çevre politikalarımızın güçlendirilmesi, su kaynaklarımızın daha verimli yönetilmesi ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından büyük fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede, su kaynaklarımızın korunmasına yönelik 'Su Verimliliği Seferberliği'ni hayata geçirdik. Tarımsal üretim dahil tüm sektörlerde suyun etkin kullanımını teşvik ederek, iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. Özellikle BM'nin çeşitli toplantıları kapsamında bu konuyu uluslararası gündeme taşıyoruz. Bu süreçte çevre duyarlılığının artırılması, su verimliliği ve atık yönetimi konularında öncü çalışmalarıyla bizlere ilham veren Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi, sadece ülkemiz için değil, küresel çevre politikaları açısından da bir model niteliğindedir."

"Amacımız yeşil ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçiş sağlamaktır"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi de konuşmasında, COP 29'un ardından Türkiye'nin ulusal iklim politikaları ve taahhütleri üzerindeki etkilerini değerlendirmenin önemini vurguladı.

Türkiye genelinde BM sisteminin, hükümet ortakları, özel sektör aktörleri ve sivil toplumla yakın işbirliği içinde çalışarak iklim eylemi ve döngüsel ekonomi girişimlerine aktif olarak katıldığını dile getiren Ahonsi, "Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarının teşvik edilmesinden doğa temelli çözümlerle iklim direncinin artırılmasına kadar, amacımız yeşil ekonomiye adil ve kapsayıcı bir geçiş sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2053 Net Sıfır hedeflerini destekleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirten Ahonsi, 2026-2030 yıllarını kapsayacak yeni BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi için hazırlıkların sürdüğünü, iklim gündemi, döngüsel ekonomi ve entegre atık yönetimi de dahil olmak üzere kaynak verimliliği konularında ilerlemeyi hızlandırmak için hükümet ve kilit paydaşlarla ortaklıkları genişletmeye çalıştıklarını ve bu alanlardaki ortak çabalarının Türkiye için daha yeşil ve daha dirençli bir geleceğin şekillendirilmesine katkıda bulunacağını umduklarını ifade etti.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise Türkiye'nin sıfır atık hareketinde küresel bir lider olarak konumlanmasında, BM Sıfır Atık Danışma Kurulunun çalışmalarının önemli rol oynadığına dikkati çekti.