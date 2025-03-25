Baharda hava nasıl olacak?

Kar, fırtına ve dondurucu soğuklar derken kış geride kaldı ve yerini bahara bıraktı. Mart ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, birçok bölgede yazdan kalma günler yaşanmasına neden oldu.

Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekorları kırıldı. Ancak baharın erken gelişini müjdeleyen bu sıcaklıklar uzun sürmedi. Güneşli ve sıcak günlerin ardından soğuk hava tüm Türkiye’yi etkisi altına alırken pek çok şehirde kar yağışı görüldü. Hızla değişen hava koşulları, “Bu bahar nasıl geçecek?” sorusunu da beraberinde getirdi.

Önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağı merak konusu… Bayram tatilinde yağışlı havaya mı uyanacağız, yoksa bahar güneşi mi yüzünü gösterecek? Bahar aylarında sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek mi, yoksa ani hava değişimleriyle sık sık karşılaşacak mıyız? Merak edilenlere İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir’le yanıt aradık.

Cuma gününden itibaren sıcaklar birkaç derece, yani 17-18 derecelere düşecek. Cumartesi Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu hariç bütün bölgeler yağış alacak. Ancak bu sürekli bir yağış değil. Zaman zaman parçalı yağışlar alacağız. Pazar günü ise tüm yurtta yağış bekleniyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir

Hafta sonuna kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Bahar aylarıyla birlikte uzayan günlerin güneşlenme miktarının artırdığını ifade ederek sözlerine başlayan Dr. Özdemir, “Şu anda sıcaklıklar bir bakıyorsunuz düşüyor, bir bakıyorsunuz yükseliyor. Bugünden itibaren hava sıcaklığı cuma gününe kadar 13-14 derecelerden 20-22’ye kadar çıkacak” diyor.

Dr. Özdemir hava sıcaklığının neden mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ise şöyle açıklıyor:

“Afrika üzerinden, güney yönlerden lodosla birlikte gelen bir sıcak hava atağı var. Bununla birlikte Fas-Cezayir üzerinden, çöllerden kuvvetli üst seviye rüzgarlarla gelen tozlu taşınım var. Bu toz taşınımıyla birlikte Akdeniz üzerinden cumartesi günü gelecek alçak basınç sistemi de etkili olacak.”

Bayramın ilk günü yağışlı geçecek

Bayrama sayılı günler kala hava durumunun nasıl olacağı da merak konusu. “Tüm Türkiye bayrama yağışla girecek” diyen Dr. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Cuma gününden itibaren sıcaklar birkaç derece, yani 17-18 derecelere düşecek. Cumartesi Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu hariç bütün bölgeler yağış alacak. Ancak bu sürekli bir yağış değil. Zaman zaman parçalı yağışlar alacağız. Pazar günü ise tüm yurtta yağış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şimşek ve gök gürültüsü de görülecek. Bu yağışlar çok kuvvetli değil. Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında, ılık seyredecek. Zaman zaman parçalı bulutlu, zaman zaman kapalı, zaman zaman da yağışlı bir hava bekliyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

Nisanda eskiye oranla daha az yağış bekleniyor

Peki, bahar aylarının vazgeçilmezi olan yağışlar bu yıl nasıl seyredecek? Soruyu, “Nisan ayında yağmur bekliyoruz ama sera gazlarının etkisi dolayısıyla maalesef eski yağışları alamıyoruz. Çünkü sıcaklıklar yüksek. O yüzden yeterli yağış görülmüyor” diye yanıtlayan Dr. Özdemir, bu noktada büyük önem taşıyan başka bir ayrıntıya dikkat çekiyor:

“Hava sıcaklığı yüksek olduğu için yine sıcaklık rekorları kırılabilir. Kuraklık devam edebilir. Çünkü eskiden aldığımız yağışlara oranla en az yüzde 50 kaybımız var. Bu da maalesef tüm yeraltı ve yerüstü sularımızı eksiltiyor.”

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Mayısta sıcaklık rekorları kırılabilir

Gelelim mayıs ayına… “Tahminler için erken olmakla birlikte sıcaklık rekorlarının kırılacağını söyleyebiliriz” diyen Dr. Özdemir, “Eski yağışları görmemiz mümkün değil. Ancak önceden aldığımız yağışların yüzde 30-40’ını alma şansımız olacak” öngörüsünde bulunuyor.

Son yıllarda, hava olaylarının gelişiminde ani ve beklenmedik değişiklikler artış gösteriyor. Bu tür hava olayları, özellikle mevsim geçişlerinde daha sık ve şiddetli bir şekilde görülmeye başlandı. Nitekim bu bahar mevsiminde de bunun görülebileceğinin altını çizen Dr. Özdemir, “Bu kaçınılmaz… Sel gibi, hortum gibi olaylara karşı dikkat edilmesi gerekiyor” uyarısı yapıyor.

