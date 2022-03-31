Sokakta yere atılmış çöplerin sanat eserine dönüşebileceğini hiç düşündünüz mü? Bu çöpleri yeniden hayata kazandırmak isteyen birinin hikayesini anlatacağız. Emre Büyükturgutoğlu 15 yıldır Eskişehir'de anestezi teknisyeni olarak görev yapıyor. Zor ve dikkat isteyen bir mesleği olduğunu anlatan Büyükturgutoğlu, işine gösterdiği özeni doğaya da gösteriyor. İnşaat atıkları ya da sokağa atılan çöpler onun için sadece atık değil. Bu atıkları geri dönüştürmek için güzel bir yol bulan Emre Büyükturgutoğlu, dekoratif minyatür evler yapıyor. Eskişehir'deki köy evinde ziyaret ettiğimiz Büyükturgutoğlu geri dönüşüm hayalini TRT Haber'e anlattı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Antep fıstığından tekne, vidadan anten...

"İnşaat artıkları olabiliyor, yolda ayağıma çarpan bir şeyler olabiliyor. Onları gördüğüm zaman içimde kıpırtı oluyor açıkçası. Onları kullanmak istiyorum. Hep elimize bir tahta parçası geçiyor ya da çivi geçiyor. Çocukluğumuzdan beri böyle şeylerle iç içeyiz. Elime tahtayı aldığım zaman bunu atayım diye düşünmüyorum. Ya bu diyorum eve benziyor. Bu diyorum gemiye benziyor. Yediğimiz antep fıstığının kabuğu bile işe yarıyor. Antep fıstığının kabuğunu kimse alıp saklamaz. Ben o antep fıstığı kabuğunu alıyorum. Bazen helikopter yapıyorum, bazen tekne sandal yapıyorum. Görseniz kim attı bunu dersiniz ama bir esere dönüşüyor."

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Anestezi gerçekten zorlu bir iş. Çok ince bir işimiz var geri dönüşümü olmayan, dikkat, isteyen. Bu iş de ince bir iş. Zaten minyatür işi. Küçük şeylerle uğraşıyoruz. Mesleğimizde gösterdiğimiz hassasiyeti burada göstermeye çalışıyoruz."

Birçok kişinin çöp olarak gördüğü atıklar, onunun vazgeçilmezi. Küçük ya da büyük fark etmiyor, her atığı geri kazandırmaya çalışıyor. Bunu yaparken de görenler ne düşünür diye çekinmiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Yolda yürürken eğilip de bir ağaç parçasını, çivi parçasını aldığım zaman çiviyi yerde buluyor, çöpte buluyor gibi düşünebilir ama bunların geri dönüşümü güzel oluyor. İlk başta böyle düşünen olabilir, şu an görenler takdir ediyorlar bu da beni mutlu ediyor."

Maliyet yok, sadece işçilik

"Maliyet sadece işçilik. Ağaç kolay yetişmiyor sonuçta. Uzun süren bir süreç var. Kullandığım tahta parçalarının bazıları elinize aldığınızda dökülmeye başlıyor o kadar eskimiş yıllanmış. Bu ne olacak yakılacak. ama ben yakmayıp kalıcı hale getiriyorum.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Geri dönüşme katkıda bulunmak isteyenlere tavsiyesi de var. Herkes elindeki malzemelerle hayalindeki dünyayı tasarlayabilir...

"Ben şimdi ahşap üzerine yoğunlaştım. İsterseniz evinizdeki çatal kaşıktan çaydanlığa kadar her şeyi geri dönüştürebilirsiniz. Çatal kaşıktan robot yapabilirsiniz, uçak, helikopter insan figürü yapabilirsiniz. Çaydanlıkları saksı olarak kullanabilirsiniz ya da evler inşa edebilirsiniz. İstediğiniz her şeye dönüştürebilirsiniz."