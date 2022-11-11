Yayın hayatına 1 Nisan 2022’de başlayan "Yeşilhat", aynı zamanda Türkiye'nin ilk Çevre Haberleri Editörlüğü.

İstanbul merkezli Yeşilhat, iklim değişikliği, küresel ısınma, kirlilik, sıfır atık, geri dönüşüm, sürdürülebilirlik, yeşil enerji gibi birçok konuyu detaylarıyla ve çözüm önerileriyle birlikte ele alıyor.

Yayına başladığı kısa sürede mikroplastik kirliliği, susuz tarım, evde sıfır atık uygulamaları gibi konulardaki haberleri büyük ilgi gören Yeşilhat, çevre bilinciyle ilham veren insanların hikayelerini de takipçileriyle paylaşıyor.

Yeşilhat projesi, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin 2020-2021 Haber Ajansı Kalitesinde Mükemmellik Ödülü'nü de layık görüldü.

AA aboneleri, Yeşilhat haberlerine "Çevre" bülteninden ücretsiz erişebiliyor.

Editörlüğün yeni medya alanındaki yüzüne de www.aa.com.tr/tr/yesilhat adresinden ve @AA_Yesilhat Twitter hesabından ulaşılabiliyor.

AA Çevre Forumu İstanbul’da düzenlendi

Anadolu Ajansının çevre ve iklim konularında son dönemdeki çalışmaları Yeşilhat projesiyle de sınırlı kalmadı.

Ajansın bu yıl ilk kez düzenlediği AA Çevre Forumu (AA Environment Forum) Türkiye’den ve dünyadan sivil toplum örgütlerini, uluslararası kuruluş temsilcilerini, politikacıları, akademisyenleri ve medya mensuplarını İstanbul’da buluşturdu.

20 Ekim’de düzenlenen ve ana teması "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" olan forumda iklim değişikliği, enerji, medyanın iklim değişikliğine bakışı ve çevre eğitimi gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajla katıldığı foruma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katılarak konuşma yaptı.



