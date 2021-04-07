Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 16:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
'Zuckerberg Signal kullanıyor' iddiası
[Fotoğraf: AA]
Facebook ile WhatsApp'ın sahibi Mark Zuckerberg'ün rakip uygulama Signal kullandığı iddia edildi.
Dave Walker isimli bir güvenlik araştırmacısı, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'ün güvenlik endişeleri nedeniyle mesajlaşma uygulaması Signal'ı kullandığını iddia etti.
Facebook'ta milyonlarca kullanıcı bilgilerinin sızdırıldığını hatırlatan Walker, bunlar arasında Zuckerberg'e ait bilgilerin de olduğunu öne sürdü.
Henüz yalanlama gelmedi
Walker, Zuckerberg'ün mahremiyetini korumak ve veri ihlallerine karşı rakip mesajlaşma uygulaması Signal'ı tercih ettiğini iddia etti. Konuya dair Zuckerberg cephesinden bir yalanlama gelmedi.
Mark Zuckerberg'ün kurucusu ve CEO'su olduğu Facebook, 2014 yılında anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı bünyesine katmıştı. Zuckerberg, WhatsApp'ın da CEO'su konumunda.
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