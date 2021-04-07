Dave Walker isimli bir güvenlik araştırmacısı, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'ün güvenlik endişeleri nedeniyle mesajlaşma uygulaması Signal'ı kullandığını iddia etti.

Facebook'ta milyonlarca kullanıcı bilgilerinin sızdırıldığını hatırlatan Walker, bunlar arasında Zuckerberg'e ait bilgilerin de olduğunu öne sürdü.

Henüz yalanlama gelmedi

Walker, Zuckerberg'ün mahremiyetini korumak ve veri ihlallerine karşı rakip mesajlaşma uygulaması Signal'ı tercih ettiğini iddia etti. Konuya dair Zuckerberg cephesinden bir yalanlama gelmedi.

Mark Zuckerberg'ün kurucusu ve CEO'su olduğu Facebook, 2014 yılında anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı bünyesine katmıştı. Zuckerberg, WhatsApp'ın da CEO'su konumunda.