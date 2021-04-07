Dronların bir üst versiyonu olan birinci şahıs görüşü (First Person View - FPV ) cihazlar yaygınlaşamaya başladı. Bunları kullanan profesyoneller ise tıpkı bir pilot gibi simülatörde sürekli eğitim alıyor.

FPV ile hızlı ve seri görüntüler alınıyor

Dron Operatörü Salih Kıyıcı, FPV dronları anlattı:

"Mevcut dronlarla alacağımız görüntüler biraz daha sıradan oluyor. Biz bu FPV dediğimiz cihazlar ile daha atraksiyonlu ve daha heyecanlı çekimler yapabilmekteyiz."

Sürücünün veya pilotun bakış açısından dronu kontrol etmek için kullanılan bu yeni yöntemi öğrenmek ve cihazları kullanmak maharet istiyor. Dron operatörleri simülatörlerle devamlı antrenman yapıyor.

Dron’un üzerindeki görüntü gözlüğe aktarılıyor



Birinci şahıs görüşü sunan FPV gözlüklerin teknolojisi ise sanal gerçeklik gözlüklerinden farklı. Dron Operatörü Gürhan Ünses, gözlüğün özelliklerini şöyle ifade etti:



"Gözünüze dronu yani bizim İHA'mızın üzerindeki kameradan aldığı görüntüyü dijital olarak aktarıyor. Gözlüğü başımdan aşağı indirdiğimde gözlükle kumanda üzerindeki wi-fi modülü eşleşiyor ve dronun üzerindeki görüntüyü bana aktarıyor.

Kameranın almış olduğu yüksek çözünürlüklü görüntüyü gözlüğün içindeki monitörlere hızlı bir şekilde iletiyor. Böylelikle cihazı sanki dron'un içindeymişim gibi kullanabiliyorum."



Dünyada farklı kategorilerde yapılan dron yarışlarında FPV teknolojisine de yer veriliyor.