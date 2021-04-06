MSB: Füze sistemlerinin muayene ve kabul faaliyeti tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını duyurdu.
Açıklamada, "Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 5 Nisan'da tamamlanmıştır" sözlerine yer verildi.
Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-A) Projesi Geliştirme Dönemi Sözleşmesi gereği, Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminin (FTYS) 30 Mart 2021 tarihinde başlayan muayene ve kabul faaliyeti 05 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. pic.twitter.com/J2DLpju7mp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 6, 2021
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