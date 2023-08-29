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Bilim Teknoloji
AA 29.08.2023 11:27

Yerli havacılık motorları TEKNOFEST'te sergilenecek

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii'nin, geliştirdiği motorları Ankara'daki TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST 2023) ziyaretçilerle buluşturacak.

Yerli havacılık motorları TEKNOFEST'te sergilenecek
[Fotograf: AA]

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii'nden (TEI) yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST 2023'te TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin, yerli ve milli platformları göklerle buluşturan motorlarını sergileyeceği belirtildi.

Türkiye'nin en güçlü milli havacılık motor ailesi TEI-TF6000/TEI-TF10000'in üretilen parçalarının da ilk defa ziyaretçilerin ilgisine sunulacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TEI fuarda, milli havacılık motorları başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini sergileyecek. Türkiye'nin havacılık serüvenine ilkleri kazandıran gaz türbinli ve pistonlu motorlar da teknoloji severlerle buluşacak. TEI, Türkiye'de yerli imkanlarla üretilen ilk helikopter motoru T700-TEI-701D'yi sergilerken, dünyanın en çok tercih edilen sivil havacılık motoru LEAP için ürettiği parçaları da ziyaretçilerin beğenisine sunacak."

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