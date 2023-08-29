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Bilim Teknoloji
AA 29.08.2023 06:26

OpenAI, ChatGPT'nin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak

Metin tabanlı yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, ChatGPT'nin iş dünyasını hedef alan sürümünü yayınlayacağını duyurdu.

OpenAI, ChatGPT'nin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak
[Fotograf: Reuters]

OpenAI'dan yapılan açıklamada, kurumsal düzeyde güvenlik ve gizlilik, sınırsız yüksek hızlı GPT-4 erişimi, gelişmiş veri analizi kabiliyetleri, özelleştirme seçenekleri ve çok daha fazlasını sunan "ChatGPT Enterprise"ın piyasaya sürüleceği bilgisi verildi.

Yapay zekanın çalışma hayatının her alanına yardımcı olabileceğine, ekipleri daha yaratıcı ve üretken hale getirebileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir göreve yardımcı olacak yapay zeka asistanına doğru bir adım daha atıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, kuruluşlardan ChatGPT'ye yönelik benzeri görülmemiş bir talep görüldü. ChatGPT Enterprise'ın ilk kullanıcıları arasında Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder, PwC ve Zapier gibi şirketlerin olduğu duyuruldu.

OpenAI'ın Kasım 2022'de piyasaya sürdüğü tüketici odaklı ChatGPT ile üretken yapay zekanın günlük görevlerde kullanımı artmış ve uygulama ocak ayı itibarıyla aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştı.

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