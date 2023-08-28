Bursa'da "Türk Uzay Kaşifleri Akademisi" başladı

Uzay Kaşifleri Akademisi’nin Türk devletleri arasındaki işbirliğinin ilk adımı olmasının yanı sıra gelecek yıllarda Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleri arasında ortak bir uydu yapılacak.

Türk Cumhuriyetler Uzay Kaşifleri Akademisi açılış töreni Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım'ın katılımlarıyla GUHEM'de gerçekleşti. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve Türkiye’den toplam 82 öğrenci GUHEM’de alacakları eğitimle geleceğin bilim insanları yetiştirilecek.

Yaşları 9 ila 15 yaş arasında değişen gençlere verilecek uzay ve havacılık eğitimleri sayesinde Türk Devletleri’nin uzay sahnesinde varlığını güçlendirmesi hedefleniyor.

Türk devletleri uydu ortak çalışmayla ortak uydu üretecek Türk Cumhuriyetler Uzay Kaşifleri Akademisi’nin bir ilk adım olduğunu ve ilerleyen zamanda birçok proje geliştirebileceklerini söyleyen Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım şunları söyledi:

“Bugün bu çalışmaların mütevazi bir adımını atmış oluyoruz. Buradaki ülkelerden kısıtlı sayıda gencimizin buraya gelmeleri, çok güzel çalışmalar yapmaları, eğitim almaları hem de birbirlerini tanımaları bir ilk adımdır. Mütevazi bir adım ama önemli bir adımdır, çünkü bunun arkası gelecek, çok daha ileriye doğru gidecek. Biz TUA olarak toplantılarda bir proje daha sunduk. Hep beraber küçük bir uydu yapalım dedik. Kabul gördü, bu konuyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Böylece hep beraber elle tutulur adımlar atarak uydu yapmak, uyduyu fırlatmak ve uyduyu işletmek noktasında da buradaki gençlerin ileride yapacağı işlerin zeminini oluşturma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz”

"Türk dünyasını uzay sahnesinde temsil etmek için sizlere olan güvenimiz tam"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil açılışta yaptığı konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Bugün burada geleceğin bilim insanları, uzay mühendisleri ve liderleri olarak görülen gençlerimizle bir arada bulunmak bir ayrıcalık. Sizler gelecekte uzaya göndereceğimiz araçların ve uyduların tasarımını üstlenecek, bilimsel keşifler yapacak olan nesilsiniz. Uzaydaki varlığımızı güçlendirmek ve Türk dünyasını uzay sahnesinde temsil etmek için sizlere olan güvenimiz tam. Türk dünyası için de uzay alanında iş birliği yapmanın ortak mirasımızı geleceğe taşımak adına vazgeçilmez bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum. Uzay projelerindeki işbirliği sadece teknik ve bilimsel değil aynı zamanda insanlar arasındaki bağların da güçlenmesine yardımcı olacaktır. Nisan 2023’te Özbekistan’da gerçekleştirilen toplantı Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri olarak uzay alanında işbirliği yapmak bir dönüm noktasıydı. Ortak uydu projeleri geliştirmek, çalıştaylar düzenlemek, gençlik uzay kapları ile geleceği aydınlatmak gibi hedefler belirledik. Bugün ilk gençlik uzay kampını başlatmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. 9-15 yaş arasındaki gençlerimize sunacağımız eğitim Türk dünyası ülkelere uzay farkındalığı oluşturarak genç nesillerin bu alana ilgisini arttıracaktır. Siz hevesli ve dinamik gençlerimiz gelecekteki uzay projeleri için ilham kaynağı olacaksınız. Bu eğitim programı bu hedefe ulaşmakta katkı sağlayacak”

"Bizim önümüzde çok ciddi fırsatlar var"

Türk devletlerinin birlikte büyük işler başaracağının altını çizen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Türk Devletleri Teşkilatı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz Uzay Kaşifleri Akademisi için bugün bir araya geldik. Türk Devletleri Teşkilatı mensubu Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve Türkiye’den toplam 82 öğrenci var burada. Ben çok güzel bir süreç geçireceklerine inanıyorum. Türk Devletlerinin daha çok birbirleri ile irtibatlarını attırması noktasında bu organizasyonun da aracılık edeceğine inanıyorum. Bizim önümüzde çok ciddi fırsatlar var. Türk Devletlerinin de birliği ile çok önemli bir gücü ortaya çıkaracaklarına inanıyorum. 27 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında Uzay ve Havacılık alanında çok özel bir eğitim alacaklar. Dolayısıyla da buradaki birçok alanı deneyimleme imkanına sahip olacaklar” diye konuştu.

“Amacımız gençlere uzayı ve havacılığı sevdirebilmek”

Açılışta konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cüneyt Şener, “GUHEM Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile yaptığımız büyük bir proje. Bu projede amacımız gençlere uzayı ve havacılığı sevdirebilmek ve onların bu yöndeki gelişimlerine katkıda bulunabilmek. Gençlerimiz de uzay ve havacılık ile misyonlarını daha da arttıracaklardır. Hepsinin burada olmasından biz son derece memnunuz” dedi.