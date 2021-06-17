Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Seyrani Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Şatana, TÜBİTAK tarafından 5 bin 600 proje arasından seçilen "Topraktan Rizobakterilerin İzole Edilmesi ve Şeker Pancarı Üretiminde Kullanılması Projesi"nin, İngiliz Kraliyet Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu tarafından ödül ve bursa layık görüldüğünü duyurdu.

ERÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde Öğretim Üyesi Dr. Aziz Şatana, ödül ve bursa layık görüldüğü projeye nasıl başladığını, "Amerika Birleşik Devletleri'nde post doktora yaparak başladım. Erciyes Üniversitesi'nde bana sunulan imkanlar çerçevesinde mikrobiyoloji alanında veteriner fakültesinde bir ekip hoca ile beraber bakteri biyoteknolojisi alanda çalışmaya başladık" diye anlattı.

Dr. Aziz Şatana, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5600 proje içerisinde 1142 proje içine girerek TÜBİTAK bir proje desteği aldık ve Erciyes Teknopark’ta bir biyoteknoloji şirketi kurduk. Bu şirket şu anda Türkiye´de bakteri biyoteknoloji alanında 3 şirketten birisi."

"Türkiye´deki ilk bakteriler, kendi alanında kendi topraklarımızda"

Aziz Şatana, projenin yerli üretilen ilk bakterileri geliştirdiğini ifade ederek, "Ürettiğimiz bakteriler Türkiye´de şu anda ilk bakteriler kendi alanında kendi topraklarımızda. Çünkü bu önemli kendi topraklarımızda elde etiğimiz bakteriler bu topraklarda da ekolojik alanda en iyi çalışan bakteriler. 100 kat muadillerine göre daha etkili ve küçücük bir şişe içerisine koyup bunu rahatlıkla sulama suyunda tarımda kullanabiliyoruz. Bitkilere gönderebiliyoruz" dedi.

"Yerli Propiyotik üretiyoruz"

Probiyotik tüketiminin salgın döneminde arttığına dikkat çeken Dr. Şatana, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz Covid-19 ile beraber probiyotik kullanımı Türkiye'de ve dünyada arttı. Biz bir probiyotik kapsülle bakteri probiyotik bakteri ürünü geliştiriyoruz. Şu elimde gördüğünüz sadece bir ön çalışma bunu seri üretime yakın zamanda alacağız. Bir anlaşma yaptık bir AR-GE şirketi ile ve yakın bir zamanda piyasaya süreceğiz. Bunun özelliği şu elimdeki enterik bir kapsül var. Sadece bağırsakta çözünebiliyor ve bağırsakta tutunabilen bakterileri biz yine kendi topraklarımızda elde ettiğimiz bakterilerden bir araya getirdik. Bizim bu bakterilerilerimizle kendi topraklarımızla kendi insanımızın bakterilerini bağırsak florasına yerleştireceğiz ve sağlıklı bakterileri probiyotikleri insanlarımızın kullanımına sunacağız."

"Bakteri ithalatının önüne geçmek istiyoruz"

Dr. Şatana, ürettikleri bakterilerle ithalatın önüne geçmek istediklerini söyleyerek, "Türkiye bugün bakterileri ithal etmek suretiyle yaklaşık 150 milyon dolar bu bakteri ithalatına para harcıyor. Biz kendi bakterimizi kullanarak bu ithalatın önüne geçmek istiyoruz.İnsanlarımızı sağlıklı gıda ürünleri ilaç takviyeleri ile ilaçlar sunma gayretindeyiz" diye konuştu.

"İngiliz Kraliyet Akademisi destekledi"

Şatana, projelerinin İngiliz Kraliyet Akademisi tarafından desteklendiğini söyledi.

"Kraliyet Akademsi, projemize mentor atayarak bizi dünyadaki yatırımcılarla buluşturmaya gayret etti. Bir başka nokta da ülkemize katkısı olması açısında İngiltere Dış Ticaret Bakanlığı’nın bünyesin de bir şirket kurmak üzere başvuruda bulunduk. Şirket şu anda kurulma aşamasında.

Amacımız Türkiye´de üretilen bütün ürünleri İngiltere’ye ihraç etmek ve oradaki üniversitelerle araştırma enstitüleri ile araştırmalarımızı ortak noktaları taşımak ve bir diğer nokta."