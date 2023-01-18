ODTÜ TEKNOKENT'te 2013 yılında kurulan ve eklemeli imalat alanında ürün ve hizmetler geliştiren BTech'in iştiraki olarak faaliyete başlayan TraBTech, kurumsal ve bireysel yatırımcıların katıldığı yatırım turuyla 6,6 milyon dolar değerleme üzerinden tohum yatırımı aldı.

Bu yatırıma ek olarak TraBTech, ileri malzeme araştırmaları ve pediatrik uygulamaların da dahil olduğu, ortopedi ve pediatrik alanında geliştireceği yeni implant malzemeler için AB fonlarından 1,3 milyon avro destek sağladı.

Bu desteklerle TraBTech, ilk seri imalat ürünü olan kalça protezi TrabCup'ın ticarileşmesini sağlamayı, yeni geliştirilen ürünlerin regülasyon süreçlerinin tamamlanmasını amaçlıyor. Şirketin merkezinin Almanya'ya taşınarak Avrupa pazarına açılması ve Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı başvuru hazırlıklarını sürdürmek de hedefler arasında yer alıyor.

TraBTech yeni bir imalat yöntemi olan ve 3 boyutlu yazıcılar olarak da bilinen eklemeli imalat yöntemiyle, kemik ile çok daha hızlı entegre olabilen, hızlı iyileşme sağlayan, genç ve yaşlı hastalarda kullanılabilen "trabeküler implant" serisini geliştiriyor.

İmplant yüzeyinde kemiğin trabeküler yapısına benzeyen yüzey teknolojisi, kemik ve dokuların büyümesini sağlarken, boşluklu yapısı sayesinde doku ve kanlanmayı maksimum seviyede tutuyor. Nano seviyedeki pürüzlülük hücrelerin de tutunması için özel bir ortam oluşturuyor.

Titanyum malzeme ve eklemeli imalat ile üretilen implantlar, yüksek biyouyumluluk, mukavemet ve sürtünme katsayısının yanında esneklik ve kolay stabilizasyon sağlayabiliyor. Bu sayede implantların insan vücudundaki ömrünün artırılması ve ileri yaşlardaki veya daha önce implant ameliyatı geçirmiş hastaların hayat kalitesinin önemli seviyede artırılması hedefleniyor.

İmplant endüstrisinde getirdiği yeniliklerle büyük bir dönüşümü tetikleyen bu teknolojide uzun yıllardır çalışan TraBTech ekibi, kişiye özel implantlarla Türkiye'nin "Class III" medikal cihaz olarak alanındaki ilk seri imalat ürünü, dünyada da sayılı örneği olan kalça implantı projesini sertifikalandırarak önemli bir aşama kaydetti. Ürünün 2023 yılında pazarda olması hedefleniyor.

Savunma, havacılık ve sağlık için özel çözümler

TraBTech Yönetim Kurulu Başkanı Kuntay Aktaş, eklemeli imalat denilen 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinin giderek gelişen bir alan olduğunu ve bu teknolojileri yaygın olarak kullandıklarını söyledi.

Endüstriyel anlamda savunma, havacılık gibi alanların yanı sıra medikalde vücut içi implantlar, biyomalzemelere yönelik çalışmaları bulunduğunu dile getiren Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Her ikisinde de son ürüne giden yolda teknolojiler ve ürünler geliştiriyoruz. Asıl avantajımız da bu teknolojinin getirdiği karmaşık yapıları tasarlayabilmek. Çok daha düşük maliyetle yüksek nitelikli malzemeleri üretebilmeyi hedefleyerek bu ürünleri geliştiriyoruz. Medikal tarafta geliştirdiğimiz ve sertifikalandırdığımız ürünlerin bir kısmını seri imalat olarak sahaya sürmek üzereyiz. Bu teknolojinin en önemli avantajlarından biri bazı özel malzemeleri erişilebilir şekilde üretmemizi sağlaması. Bunu yaparken özellikle titanyum gibi normalde havacılık ve medikalde çok kullanılan ama işlemesi zor, pahalı malzemeleri sadece bir tozdan ürüne dönüştürerek yapmamızı sağlıyor. Bu da çok daha katma değerli ürünler ortaya çıkmasına, yeni bir alanda, dünyanın değişen bir alanında ürünler geliştirmemize imkan sağlıyor. Hedeflediğimiz şey, değişen dünyada teknolojik bilgi birikimiz ve oradaki tecrübemizle önemli global oyunculardan biri olmak."

"Geçmişte mümkün olmayan şeyler üretilebiliyor"

"Derin teknoloji" alanında faaliyet gösteren TraBTech'in yeni bir yatırım turunu kapattığını dile getiren Aktaş, "Bu yatırım sayesinde şirketimizin Almanya ve ABD'deki varlığını artırarak global bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım atıyoruz. Teknik alandaki yetkinliğimizi global anlamda hem bir değere dönüştürmek hem de Türkiye ve şirketin dünyada söz sahibi olduğu alanlardan birisini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz." dedi.

Dünyanın insansız çalışan "karanlık fabrikalara" ve daha kişisel ürünlerin üretilebildiği bir noktaya doğru gittiğine işaret eden Aktaş, bu teknoloji sayesinde geçmişte mümkün olmayan şeylerin üretilebilir hale geleceğini vurguladı.

TraBTech olarak medikal alanda bazı ürünler için regülasyon süreçlerini tamamladıklarını, bazıları için bu sürecin sürdüğünü, bazıları için de başvuruda bulunacaklarını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Regülasyon süreçleri tamamlanmış ürünlerimizi 6 ay içinde pazara sürmeyi hedefliyoruz. Bunlar vücutların içine yerleştirilen implantlar. Yeni nesil, daha başarılı, daha teknolojik implantlar. Global tarafta da bunların yaygınlaştığını görüyoruz. O tarafa doğru sürüklemeye çalışacağız. Burada başladığımız yeni biyomalzemelerin, tekniklerin işin içine girdiği bir yola girmiş olacağız."

Aktaş, ortaya koydukları girişimcilik hikayesinin başkalarını cesaretlendirmesini umduklarını da sözlerine ekledi.