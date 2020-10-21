Dünyada birçok devlet ve şirket, uzayda yeni keşifler ve yeni projeler peşinde. Heyecan veren pek çok uzay merkezli proje için geri sayım devam ediyor.

Çılgın çalışmalardan birini Space X'in sahibi Elon Musk yürütüyor. Musk'ın amacı; yeryüzünün en ulaşılamayan bölgelerine internet hizmeti sunmak.

Bunun için dünya yörüngesine 42 bin uydu yerleştirmeyi planlıyor. Üstelik şirket uyduları göndermeye başladı bile.

Tamamlandığında dünyada kablosuz ve hızlı interneti olmayan yer kalmayacak. Üstelik internet bugünküyle kıyaslanmayacak düzeyde ucuzlayacak.

Balonla uzay gezisi

Balonla uzay gezisi de hızla ilerleyen çalışmalardan biri. Space Perspective adlı şirketin yürüttüğü proje sayesinde, pilotla birlikte 9 kişinin Stratosfere kadar çıkarak uzay gezisi yapabilmesi planlanıyor.

Gezi tamamlandığında balon yeryüzüne iki saat içerisinde geri dönebilecek.

NASA Ay'da üs kuracak

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA da Ay'da üs kurmak için kolları sıvadı Artemis ismi verilen program kapsamında Ay’ın güney kutbunda bir üs kurulacak.

Üssün tamamlanmasıyla 2024 yılında Ay’a insanlı görevin başlatılması hedefleniyor.

NASA Ay’ın karanlık kısmına ise 128 anten yerleştirmeyi planlanıyor. İnsansız araçlarla yerleştirilecek antenler aktif hale geldiğinde galaksi ve yıldız sistemleri daha kolay araştırılabilecek.

Uzayda robotlar kullanılacak

Hindistan’da ise uzay gemisinde görev alacak bir robot geliştirildi. Robot, uzay gemisini kontrol edecek.

Testler güvenli şekilde tamamlandığında robot yerini insanlı uzay araştırmalarına bırakacak.