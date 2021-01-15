WhatsApp bu sabah Türkiye’deki kullanıcılarının uygulama ekranlarında özel bir duyuru yaptı, Hizmet Politikası ve Gizlilik Kuralları ile ilgili bir açıklama yayımladı:

"Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz.

Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez. WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz."

WhatsApp yeni açıklaması ile WhatsApp ve Facebook'un mesajları göremediğini tekrar teyit ederken, eleştirilerin odağında yer alan güncellemeden Avrupa Bölgesi'nin muaf tutulması ile ilgili detaylara yer vermedi.

