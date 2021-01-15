WhatsApp'ın birçok ülkede kullanıcılarına "kabul et ya da terk et" anlayışıyla sunduğu yeni "hizmet koşulları ve gizlilik sözleşmesi", Avrupa Birliği (AB) için farklılık gösteriyor. Avrupa'daki kullanıcılar AB'de geçerli olan yasalar gereği kişisel verilerini paylaşmak zorunda kalmıyor.

Sözleşmedeki birçok madde ise tepkilere neden oldu. Bunların başında kullanıcıların kişisel verilerini Facebook ile paylaşma zorunluluğu geliyordu.

Avrupa'daki yönetmelik kullanıcıyı koruyor

WhatsApp uygulamasının kullanıcılarını "kabul etmeye zorladığı" sözleşme Avrupa'da geçerli değil. Uygulama, AB ülkelerindeki kullanıcıları için farklı bir hizmet sözleşmesi sunuyor. Bunun nedeni ise AB sınırları içinde yürürlükte olan Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR). Bu yasal düzenleme WhatsApp kullanıcılarına bilgilerini Facebook ile "paylaşmama" imkanı sunuyor.

AB'de Mayıs 2018'den beri yürürlükte olan yönetmelikle vatandaşlarının sadece internet ortamında değil, birçok alanda kişisel verilerinin başkalarıyla paylaşımı sınırlanıyor veya tamamen engelleniyor. Kullanıcılar isterlerse daha önce verdikleri bilgilerin silinmesini de talep edebiliyor.

GDPR ile Avrupa'da uygulamaların kullanıcıların karşısına açık ve anlaşılır bir dille hazırlanmış kullanım şartları ve sözleşme sunması isteniyor.

GDPR ile işletmelerin kişisel veri kurallarını ihlal etmeleri durumunda Avrupa'daki yetkili merciler, şirketlere 20 milyon avroya kadar veya şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 4'üne ulaşan para cezası kesebiliyor.

Facebook ve WhatsApp Avrupa'da sabıkalı

WhatsApp'ın 2014'te Facebook tarafından satın alınmasından sonra da gizlilik ve veri paylaşımıyla ilgili tartışmalar yaşanmıştı.

Facebook, WhatsApp uygulamasını 2014 yılında yaklaşık 22 milyar dolara satın aldı. Şirket, WhatsApp’ı satın aldığında AB düzenleyici kurumuna kişisel verileri toplamayacağı, iki şirket arasında paylaşmayacağı ve kullanıcı hesaplarını birleştirmeyeceği yönünde taahhütlerde bulundu.

Ancak, WhatsApp politika değişikliğiyle telefon numaraları, profil isimleri gibi çeşitli kullanıcı verilerini ana firma Facebook'la paylaşmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen AB Komisyonu, Facebook'a 2014'teki birleşme değerlendirmesi sürecinde yapılan ilk açıklamalarının tersi yönde hareket ettiği ve AB düzenlemelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle resmi suçlama yöneltti.

Facebook'un AB Komisyonu'na verdiği yanıtların ve yaptığı açıklamaların yeterli görülmemesiyle şirkete 110 milyon avro para cezası kesildi.

