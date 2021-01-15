Amerikan Astronomi Topluluğu'nun 237. toplantısında gök bilimcilerin yeni keşfettiği kara delik konuşuldu.

Sonuçları bir gök bilimleri dergisinde yayımlanan çalışmada Arizona Üniversitesi'nden araştırmacılar çok parlak kuasarın tam ortasındaki kara deliğin ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiğini saptadı.

Araştırmacılar, bu durumun evren daha 670 milyon yaşındayken var olduğu anlamına geldiğini açıkladı.

Güneş'in kütlesinin 1,6 milyar katı büyüklüğünde

Bilim adamları, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezinde Güneş'in kütlesinin 1,6 milyar katı büyüklüğünde bir kara deliğin bulunduğunu keşfetti.

Gök bilimciler, bunun şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğuna işaret etti.

Kuasar nedir?

Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu dahil evrendeki tüm galaksilerin merkezinde bir kara delik bulunuyor. Bu kara deliklerden süper sıcak gazlarla çevrili olanlarına "kuasar" adı veriliyor.

Yeni keşfedilen kuasarın olağanüstü parlaklığı, merkezindeki kara deliği çevreleyen gazın son derece güçlü bir biçimde ısınması sonucu ortaya çıkıyor.