İnternet hayatımızın her alanında. Bize birçok kolaylık sağlıyor. Ancak mağdur olmamak için kişisel verilerimizin korunmasına dikkat etmeliyiz.

Yapılan her paylaşım, internet ortamına girilen her veri, size ve bilgilerinize ulaşmak isteyen kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor. Özellikle sosyal paylaşım ağları, bu kişilerin bilgilerinize ulaşabileceği en kestirme yol. Paylaşım yapmadan önce, ne gibi sonuçlar ve riskler doğurabileceğini detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekiyor.

Akıllı telefonunuza indirdiğiniz bir oyun, küçük bir pop-up ile rızanızı basit bir onaylama yöntemiyle alabiliyor. Rızanızı aldıktan sonra siz oyunu oynarken rehberinizdeki kontakları kendi veri tabanına aktarabiliyor. Sonrasında da ne iş yaptığını bilmediğiniz şirketlerle bunları paylaşabiliyor.

Uygulamaların nelerle senkronize olduğuna dikkat edin

Peki, kişisel verilerimizi nasıl koruyabiliriz? Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın önerileri...

- İşlem yapmak istediğiniz web sayfalarının kullanım politikası ve gizlilik sözleşmelerini okuyun.

- İlgili sayfanın iletişim, "hakkımızda" bölümlerinden sayfa hakkında bilgi alın.

- Mobil platformlardan indirdiğiniz uygulamaların sizlerden ne gibi bilgiler topladığını iyi analiz edin.

[Grafik: TRT Haber / Bedra Nur Aygün]

- Gerekirse çok fazla kullanmayacağınız uygulamaları telefonunuza indirmeyin.

- İndirdiğiniz mobil uygulamaların nelerle senkronize olduğuna dikkat edin. Senkronize olmasını istemediğiniz bilgileri devre dışı bırakın. Bunun için telefon ayarlarınızdan hesaplarınızı, uygulama yönetiminizi, konum servislerinizi ve güvenliğinizi gözden geçirin.

- Sosyal ağlarda gizlilik ve güvenlik ayarlarınızı gözden geçirin. Bunun için sosyal ağlarda güvenlik bölümünü okumanız gerekebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre haklarınız neler?

Kişisel veri sahipleri olarak Anayasanın 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” artık yasallaştı. Bu kanuna göre sahip olduğumuz haklardan bazıları şunlar...

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.