Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde gerçekleşiyor.

Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali özelliği taşıyan festival, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun katkısıyla düzenleniyor.

Yarışma raporları değerlendirilecek

Çeşitli disiplin ve kategorilerde düzenlenen yarışmalarda, başvuru yapan takımların değerlendirilmesi raporlar üzerinden yapılıyor.

Yarışma raporlarının değerlendirilmesi aşamasında “Gönüllü Değerlendirici” olmak isteyen adaylar, TEKNOFEST’in internet sitesinden başvuru yapabiliyor.

Başvurular bugün sona eriyor.

3 aşamalı değerlendirme sürecini geçmek gerekiyor

Adaylar, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenen başvuru ve değerlendirme sürecini başarıyla geçtikten sonra görev yapacak.

Değerlendirme süreci başvuru aşaması, ön değerlendirme aşaması ve yüz yüze mülakat aşaması olmak üzere 3 aşamada gerçekleşecek.

Değerlendirme üyesi olunacak yarışmalar ise; Akıllı Ulaşım Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması olarak belirlendi.

Başvuru yapabilecek kişiler için kriterler var

Yükseköğretim kurumlarında akademisyen veya akademisyenlik deneyimine sahip (Öğretim elemanı, Öğretim Görevlisi, Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Doçent, Profesör vb. ) ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda öğretmen veya eğitmenlik yapmış, DENEYAP, Bilim Merkezi veya BİLSEM gibi kurumlarda eğitmenlik yapmış en az lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek.