Van Gölü'nde yeni rastlanan balık türünün tespit edilmesi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Hacattepe Üniversitesinin yaptığı bilimsel çalışmalar tamamlandı.

Yapılan çalışmalarda Van Gölü'nde yaşayan ve inci kefali dışında ilk kez rastlanan siyah benekli, 5-6 santimetre boyundaki sarı renkli balık türünün küçük mercan olduğu saptandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Edremit Bot Komutanlığında düzenlenen basın toplantısında, Van Gölü'nde yaşayan inci kefaline kardeş bir balık bulduklarını söyledi.

"Dünya literatürüne girdi"

Van Gölü'nde bugüne kadar sadece inci kefalinin yaşadığı yönündeki tezin artık çürütüldüğünü ifade eden Bilmez, şöyle konuştu:

"Önceki yıllarda dalış yapan jandarma ekiplerimiz mikrobiyalitlerin çevresindeki tatlı su habitatında başka bir balık türünün olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Van YYÜ, Hacettepe ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden hocalarımız çalışma başlattı. Çalışmanın sonucunda bu balık tescil edildi ve dünya literatürüne girdi. Yaşaması, üremesi o mikrobiyalitin etrafında gerçekleşmekte. İnsanlar bu balığı görmek için Van Gölü'nde dalış yapmak isteyecekler. İnşallah bu balığımızı Van'ın sembollerinden biri haline getireceğiz."

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş da balığın dar bir alanda yaşamasının mucize olduğunu anlattı.

Van Gölü'nde yeni balığın yaşadığına tanıklık etmenin kendilerini çok heyecanlandırdığını aktaran Akkuş, şöyle devam etti:

"Yaklaşık üç yıldır balıkla ilgili detaylı çalışmalar yaptık. İki hafta önce de dünyanın çok saygın bilimsel dergilerinden birinde bu çalışmayı yayınladık. Böylece bilimsel olarak da Van Gölü'nde inci kefali dışında yeni bir türün olduğu tescillenmiş oldu. Bu bilgi Van Gölü'yle ilgili literatürü baştan aşağı değiştirmiş oldu. Çünkü Van Gölü'nde hep tek tür balık olduğunu bilinirdi. Artık İnci kefaline kardeş bir balık daha var. Van Gölü Küçük Mercan Balığı olarak adlandırdık."

"Bu bir balık için mucize gibi bir şey"

Akkuş, Van Gölü'nün derinliklerinde dünyanın en büyük mikrobiyalitlerin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar Van Gölü'nde iki farklı noktada yaşadığını tespit ettik. Yaklaşık 5 santimetre boyunca. Fakat bilim dünyasında çok büyük bir etki uyandırdı. Çünkü inci kefalinden farklı olarak yaşam döngüsü sadece Van Gölü'nde sürdürüyor. Bu bir balık için mucize gibi bir şey. Bundan sonra yapacağımız çalışmayla yeni hayret verici bulguları ortaya çıkaracak. Bu balık türü yüzyıllar sonra insanoğluyla karşılaştı. İlk kez keşfediliyor. Bu durum, Van Gölü'nün turkuaz sularında hala keşfedilmemiş gizemin yattığını gösteriyor. Balığın yaşadığı alanları haritalandıracağız."